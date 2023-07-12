https://sputnikarabic.ae/20230712/بايدن-يتحدث-عن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-بعد-انتهاء-النزاع-1079003861.html
بايدن يتحدث عن عضوية أوكرانيا في الناتو "بعد انتهاء النزاع"
بايدن يتحدث عن عضوية أوكرانيا في الناتو "بعد انتهاء النزاع"
صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا بالحلف بعد انتهاء الصراع فيها، وأكدوا ضرورة تمهيد الطريق... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T16:39+0000
2023-07-12T16:39+0000
2023-07-12T16:39+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
الناتو
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القاهرة - سبوتنيك. وأعلن بايدن، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الأربعاء: "أنهينا أول اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا، واتفق الحلفاء على أن أوكرانيا سوف تصبح بعد الحرب عضوا وهيأنا الطريق لعضويتها".وأضاف بايدن أن "مجموعة السبع أطلقت آلية تمكن أي دولة من التفاوض بشأن التزامات أمنية طويلة الأجل مع أوكرانيا".وقال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس، يوم أمس الثلاثاء، إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".فيما قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مسؤول-روسي-أمريكا-منعت-انضمام-أوكرانيا-إلى-الناتو-وتركتها-في-غرفة-الانتظار-1079003113.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الناتو
جو بايدن, أخبار أوكرانيا, الناتو
بايدن يتحدث عن عضوية أوكرانيا في الناتو "بعد انتهاء النزاع"
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صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا بالحلف بعد انتهاء الصراع فيها، وأكدوا ضرورة تمهيد الطريق لانضمامها.
القاهرة - سبوتنيك. وأعلن بايدن، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الأربعاء: "أنهينا أول اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا، واتفق الحلفاء على أن أوكرانيا سوف تصبح بعد الحرب عضوا وهيأنا الطريق لعضويتها".
دول مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية برًا وبحرًا وجوًا، كما أطلقت إعلانًا مشتركًا لدعمها لفترة طويلة في المستقبل.
وأضاف بايدن أن "مجموعة السبع أطلقت آلية تمكن أي دولة من التفاوض بشأن التزامات أمنية طويلة الأجل مع أوكرانيا".
وقال المشاركون في قمة "الناتو" في فيلنيوس، يوم أمس الثلاثاء، إن "مستقبل أوكرانيا في الناتو، لكن إجراء الانضمام لا ينص على إطار زمني ويستند إلى تلبية جميع الشروط".
وجاء في بيان الناتو أن "الحلف يدرك أن "طريق أوكرانيا إلى التكامل الأوروبي الأطلسي الكامل قد تجاوز الحاجة إلى خطة عمل للعضوية".
فيما قال الأمين العام لحلف الناتو
، ينس ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي عقب اليوم الأول من القمة، إنه إذا فشلت أوكرانيا في كسب المواجهة مع روسيا، فإن مسألة عضويتها في الناتو ستفقد أهميتها.