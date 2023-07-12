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https://sputnikarabic.ae/20230712/بكين-نعلن-بصراحة-لحلف-الناتو-أن-الصين-ستحمي-بالقوة-سيادتها-وأمنها-1078971465.html
بكين: نعلن بصراحة لحلف "الناتو" أن الصين ستحمي بالقوة سيادتها وأمنها
بكين: نعلن بصراحة لحلف "الناتو" أن الصين ستحمي بالقوة سيادتها وأمنها
أعلنت الصين، يوم الثلاثاء، أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها، وستقاوم بحزم أي إجراءات يقوم بها الناتو تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وأنها ستحمي... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T03:07+0000
2023-07-12T03:08+0000
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وجاء في بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية الصينية في الاتحاد الأوروبي، على موقعها الإلكتروني: "حلف الناتو، كمنتج للحرب الباردة، مشهور بأفعاله الشريرة".وشدد البيان على أنه "في ظل استمرار تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي، يستمر الناتو ككتلة عسكرية إقليمية في اتهام دول أخرى عمومًا بدلاً من التفكير في التزاماته الخاصة، ويتدخل بشكل أعمى في الشؤون خارج حدود بلدانه الأعضاء ويخلق التصعيد ويظهر الطابع النفاقي لحلف الناتو بشكل كامل، وتظهر رغبته في التوسع والهيمنة بوضوح".وأضاف البيان:وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، في تعليقه على نتائج اليوم الأول لقمة الحلف، أن دول الناتو اتفقت على التصدي المشترك لنفوذ وقدرات الصين العسكرية.وجاء في بيان القمة التي تعقد في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران، أن سياسة الصين تشكل تحديًا لمصالح وأمان وقيم الحلف، لكنه يظل منفتحا للتفاعل مع الصين.
https://sputnikarabic.ae/20230604/الصين-تحذر-من-إقامة-تحالفات-عسكرية-شبيهة-بـالناتو-في-آسيا-والمحيط-الهادئ-1077715302.html
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الصين, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن

بكين: نعلن بصراحة لحلف "الناتو" أن الصين ستحمي بالقوة سيادتها وأمنها

03:07 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 03:08 GMT 12.07.2023)
© AP Photo / Selim Chtaytiرئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022
رئيس الصين شي جي بينغ خلال مراسم تعيين الحكومة الجديدة في هونغ كونغ، 1 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Selim Chtayti
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أعلنت الصين، يوم الثلاثاء، أنها مصممة على حماية سيادتها وأمنها، وستقاوم بحزم أي إجراءات يقوم بها الناتو تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وأنها ستحمي بالقوة مصالحها.
وجاء في بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية الصينية في الاتحاد الأوروبي، على موقعها الإلكتروني: "حلف الناتو، كمنتج للحرب الباردة، مشهور بأفعاله الشريرة".
التدريبات العسكرية المشتركة لبعثة السلام -2016 لمنظمة شنغهاي للتعاون في منطقة تدريب إديلويس في باليكشي، على بعد حوالي 200 كيلومتر من بيشكيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2023
الصين تحذر من إقامة تحالفات عسكرية شبيهة بـ"الناتو" في آسيا والمحيط الهادئ
4 يونيو, 05:58 GMT
وشدد البيان على أنه "في ظل استمرار تدهور الوضع في مجال الأمن الدولي، يستمر الناتو ككتلة عسكرية إقليمية في اتهام دول أخرى عمومًا بدلاً من التفكير في التزاماته الخاصة، ويتدخل بشكل أعمى في الشؤون خارج حدود بلدانه الأعضاء ويخلق التصعيد ويظهر الطابع النفاقي لحلف الناتو بشكل كامل، وتظهر رغبته في التوسع والهيمنة بوضوح".
وأضاف البيان:

"نعلن بصراحة لحلف الناتو أن الصين ستحمي بقوة سيادتها وأمنها ومصالح تنميتها، ونقاوم بحزم أي إجراءات تسبب ضررًا للحقوق والمصالح الشرعية للصين، وسنقاوم بقوة التوسع الشرقي لحلف الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام لحلف الناتو جينس ستولتنبرغ، في تعليقه على نتائج اليوم الأول لقمة الحلف، أن دول الناتو اتفقت على التصدي المشترك لنفوذ وقدرات الصين العسكرية.
وجاء في بيان القمة التي تعقد في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران، أن سياسة الصين تشكل تحديًا لمصالح وأمان وقيم الحلف، لكنه يظل منفتحا للتفاعل مع الصين.
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