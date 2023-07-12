https://sputnikarabic.ae/20230712/تحول-لسان-رجل-إلى-أخضر-مشعر-بعد-تناول-دواء-شائع-مع-التدخين-1078977939.html

تحول لسان رجل إلى "أخضر مشعر" بعد تناول دواء شائع مع التدخين... صور

تحول لسان رجل إلى "أخضر مشعر" بعد تناول دواء شائع مع التدخين... صور

تعرض لسان رجل إلى أعراض جانبية غريبة حيث تحول إلى اللون الأخضر نتيجةً لتدخين التبغ وتناول المضادات الحيوية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T09:04+0000

2023-07-12T09:04+0000

2023-07-12T09:09+0000

مجتمع

علوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/0c/1078978504_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_d5268d21e83188b4af2da953ea1c322c.jpg

ذهب الرجل، 64 عاما، إلى عيادة الرعاية بعد أسابيع قليلة من ملاحظة أن لسانه بدأ يتغير لونه.وذكر أيضا أنه كان مدخنا. ومن غير الواضح كم من الوقت كان يدخن، ولم يشر الأطباء إلى إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو استخدام المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.ينتج اللسان المشعر عن تراكم خلايا الجلد الميتة على أجزاء اللسان التي تحتوي على براعم التذوق، والمعروفة باسم الحليمات. ثم تصبح الحليمات أطول من المعتاد، مما يجعل اللسان يبدو مشعرا. كما أنها تحبس مواد أخرى، مثل البكتيريا والخميرة.على الرغم من أن اللون عادة ما يكون أسود، إلا أن اللسان يمكن أن يتحول أيضا إلى اللون البني أو الأصفر أو الأخضر.وبحسب صحيفة " dailymail"، لطالما ثبت أن التدخين له آثار ضارة على صحة الفم من خلال التسبب في تراكم البكتيريا والترسبات.المضادات الحيوية، على غرار تلك التي كان المريض يتناولها، يمكن أن تؤدي أيضا إلى تكوين بكتيريا جديدة في الفم، والتي قد تتراكم وتؤدي إلى شعر اللسان.وبحسب الأطباء، الحالة غير ضارة نسبيا وعادة ما تكون مؤقتة. ونصح الأطباء الرجل بفرك سطح لسانه برفق بفرشاة أسنان أربع مرات في اليوم. كما تم تقديم المشورة له حول كيفية التوقف عن التدخين.

https://sputnikarabic.ae/20230712/جنود-أوكرانيون-يصدمون-بدخول-قوات-خاصة-روسية-إلى-مقرهم-تسللوا-عبر-الخطوط-الأمامية-فيديو-1078961554.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم