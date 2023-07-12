تحول لسان رجل إلى "أخضر مشعر" بعد تناول دواء شائع مع التدخين... صور
09:04 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 09:09 GMT 12.07.2023)
© Photo / unsplash/Jacinto Diegoفم
© Photo / unsplash/Jacinto Diego
تعرض لسان رجل إلى أعراض جانبية غريبة حيث تحول إلى اللون الأخضر نتيجةً لتدخين التبغ وتناول المضادات الحيوية.
ذهب الرجل، 64 عاما، إلى عيادة الرعاية بعد أسابيع قليلة من ملاحظة أن لسانه بدأ يتغير لونه.
وقبل حوالي ثلاثة أسابيع من زيارة الطبيب، أكمل الرجل دورة من الكليندامايسين المضاد الحيوي لعدوى اللثة.
وذكر أيضا أنه كان مدخنا. ومن غير الواضح كم من الوقت كان يدخن، ولم يشر الأطباء إلى إذا كانت الحالة ناتجة على وجه التحديد عن التدخين أو استخدام المضادات الحيوية أو مزيج من الاثنين.
ولكن الأبحاث السابقة تظهر أن السجائر يمكن أن يكون لها تأثير دائم على صحة الفم، بما في ذلك التسبب في تراكم البلاك والبكتيريا. وفي الوقت نفسه، يمكن للمضادات الحيوية أن تغير ميكروبيوم، وتغير البكتيريا وتسمح لها بالتراكم على اللسان.
ينتج اللسان المشعر عن تراكم خلايا الجلد الميتة على أجزاء اللسان التي تحتوي على براعم التذوق، والمعروفة باسم الحليمات. ثم تصبح الحليمات أطول من المعتاد، مما يجعل اللسان يبدو مشعرا. كما أنها تحبس مواد أخرى، مثل البكتيريا والخميرة.
يمكن أن يحدث اللسان المشعر في أي عمر ولكن غالبا ما يوجد في سن أكبر. كما أنه أكثر شيوعا عند الرجال منه عند النساء.
على الرغم من أن اللون عادة ما يكون أسود، إلا أن اللسان يمكن أن يتحول أيضا إلى اللون البني أو الأصفر أو الأخضر.
In the U.S., a man complained that his tongue was covered with hair and turning green.— Sebastian (@realSebastianSZ) July 8, 2023
It turned out to be the result of a course of antibiotics. pic.twitter.com/xSwF1o4CFO
وبحسب صحيفة " dailymail"، لطالما ثبت أن التدخين له آثار ضارة على صحة الفم من خلال التسبب في تراكم البكتيريا والترسبات.
المضادات الحيوية، على غرار تلك التي كان المريض يتناولها، يمكن أن تؤدي أيضا إلى تكوين بكتيريا جديدة في الفم، والتي قد تتراكم وتؤدي إلى شعر اللسان.
وبحسب الأطباء، الحالة غير ضارة نسبيا وعادة ما تكون مؤقتة. ونصح الأطباء الرجل بفرك سطح لسانه برفق بفرشاة أسنان أربع مرات في اليوم. كما تم تقديم المشورة له حول كيفية التوقف عن التدخين.