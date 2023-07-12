https://sputnikarabic.ae/20230712/ترامب-نتنياهو-كان-أول-من-هنأ-بايدن-ولم-تتم-دعوته-حتى-الآن-للبيت-الأبيض-فيديو-1079003582.html
ترامب: نتنياهو كان أول من هنأ بايدن ولم تتم دعوته حتى الآن للبيت الأبيض.. فيديو
ترامب: نتنياهو كان أول من هنأ بايدن ولم تتم دعوته حتى الآن للبيت الأبيض.. فيديو
قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أول من اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد الانتخابات، لكن الأخير لم يدعه إلى... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T16:27+0000
2023-07-12T16:27+0000
2023-07-12T16:27+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
دونالد ترامب
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكان ترامب يتحدث أمام منظمة يهودية قبل أيام قليلة، وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع "والا".وقال ترامب: "نتنياهو كان أول من اتصل ببايدن لتهنئته بعد الانتخابات - لكنه لم يدعوه إلى البيت الأبيض حتى الآن".يشار إلى أن البيت الأبيض لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حتى الآن لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي، في خروج واضح عن العادات المتبعة، لأسباب فسرها مراقبون باعتراض الولايات المتحدة على خطة إصلاح القضاء في إسرائيل التي يصفها معارضون بـ"الانقلاب السلطوي"، إضافة إلى التوسع الاستيطاني.وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تصفها وسائل إعلام محلية وأجنبية ومراقبون، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230710/وزير-المال-الإسرائيلي-يرد-على-بايدن-بعد-وصفه-بـالأكثر-تطرفا-1078917329.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو, دونالد ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب: نتنياهو كان أول من هنأ بايدن ولم تتم دعوته حتى الآن للبيت الأبيض.. فيديو
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قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان أول من اتصل بجو بايدن لتهنئته بعد الانتخابات، لكن الأخير لم يدعه إلى البيت الأبيض حتى الآن.
وكان ترامب يتحدث أمام منظمة يهودية قبل أيام قليلة، وفق مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، بينها إذاعة الجيش الإسرائيلي وموقع
"والا".
وقال ترامب: "نتنياهو كان أول من اتصل ببايدن لتهنئته بعد الانتخابات - لكنه لم يدعوه إلى البيت الأبيض حتى الآن".
يشار إلى أن البيت الأبيض لم يدع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
حتى الآن لزيارة واشنطن ولقاء الرئيس الأمريكي، في خروج واضح عن العادات المتبعة، لأسباب فسرها مراقبون باعتراض الولايات المتحدة على خطة إصلاح القضاء في إسرائيل التي يصفها معارضون بـ"الانقلاب السلطوي"، إضافة إلى التوسع الاستيطاني.
وجرت العادة أن تتم دعوة رئيس الحكومة الإسرائيلية الجديد إلى واشنطن بعد أداء حكومته لليمين الدستوري، وهو ما لم يحدث رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تشكيل حكومة نتنياهو أواخر ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويقود نتنياهو حكومة من أقصى اليمين الديني والقومي في إسرائيل، تصفها وسائل إعلام محلية وأجنبية ومراقبون، بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ البلاد.