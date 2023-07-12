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https://sputnikarabic.ae/20230712/تشوتشيويه-2-الصين-تطلق-أول-صاروخ-في-العالم-يعمل-بغاز-الميثان-1079000618.html
"تشوتشيويه-2".. الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان
"تشوتشيويه-2".. الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان
أطلقت الصين إلى الفضاء بنجاح، اليوم الأربعاء، أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:40+0000
2023-07-12T14:40+0000
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وانطلق الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2" في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة "شينخوا".وأكمل الصاروخ مهمة الرحلة وفقا للإجراءات. وهذه هي المهمة الثانية للصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".تم تطوير صاروخ "تشوتشيويه-2" بواسطة شركة الصواريخ الصينية "لاند سبيس" (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له. يمثل الإطلاق طفرة في تطبيق الوقود السائل الجديد منخفض التكلفة للصواريخ الحاملة للصين، وفق "شينخوا".
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الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفضاء
الصين, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفضاء

"تشوتشيويه-2".. الصين تطلق أول صاروخ في العالم يعمل بغاز الميثان

14:40 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / -انطلاق صاروخ "لونغ مارش 5 ب" الذي يحمل وحدة "مينغشيان" العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة "تيانغونغ" الفضائية، من مركز "وينتشانغ" في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022
انطلاق صاروخ لونغ مارش 5 ب الذي يحمل وحدة مينغشيان العلمية الصينية، الوحدة النهائية لمحطة تيانغونغ الفضائية، من مركز وينتشانغ في مقاطعة هاينان جنوب الصين، 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / -
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أطلقت الصين إلى الفضاء بنجاح، اليوم الأربعاء، أول صاروخ في العالم يعمل بوقود الأكسجين والميثان السائل.
وانطلق الصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2" في الساعة 9:00 صباحا (بتوقيت بكين)، من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية في شمال غربي الصين، وفق وكالة "شينخوا".
وأكمل الصاروخ مهمة الرحلة وفقا للإجراءات. وهذه هي المهمة الثانية للصاروخ الحامل "تشوتشيويه-2".
تم تطوير صاروخ "تشوتشيويه-2" بواسطة شركة الصواريخ الصينية "لاند سبيس" (LandSpace)، وهو أول صاروخ في العالم يتم تشغيله بوقود الأكسجين والميثان السائل ويدخل بنجاح في مداره المخطط له.
يمثل الإطلاق طفرة في تطبيق الوقود السائل الجديد منخفض التكلفة للصواريخ الحاملة للصين، وفق "شينخوا".
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