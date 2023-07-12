https://sputnikarabic.ae/20230712/تصويت-هل-تغير-القذائف-العنقودية-الأمريكية-من-مجريات-الصراع-بعد-إعلان-شويغو-عن-مثيلتها-الروسية--1078998986.html
تصويت... هل تغير القذائف العنقودية الأمريكية مجريات الصراع بعد إعلان شويغو عن مثيلاتها الروسية؟
تصويت... هل تغير القذائف العنقودية الأمريكية مجريات الصراع بعد إعلان شويغو عن مثيلاتها الروسية؟
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:01+0000
2023-07-12T14:01+0000
2023-07-12T14:01+0000
استطلاعات الرأي
العالم
روسيا
قنابل عنقودية
العملية العسكرية الروسية الخاصة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067626172_0:158:3077:1888_1920x0_80_0_0_4c3cce74794b62b5877c7f0c8d1a3733.jpg
وقال شويغو: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".وأكد شويغو أن الذخائر العنقودية الروسية تتفوق على نظيراتها الأمريكية من حيث المدى والتنوع.وقال ماكغريغور ":أعتقد أن هذا خطأ. أعتقد أننا ارتكبنا خطأ بتحقيق ذلك، لأننا الآن نبدو كمنافقين وقحين. وبالطبع نحن كذلك".برأيك: هل تغير القذائف العنقودية الأمريكية من مجرى الصراع؟وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.شاهد أيضا: جنود أوكرانيون يفرون من مدرعات ودبابات غربية بعد تدميرها بمسيرات روسية... فيديوشاهد أيضا: الكشف عن مشاهد لمقبرة "دبابات النخبة" الغربية دفنها الجيش الروسي... صور
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/0c/1067626172_14:0:2743:2047_1920x0_80_0_0_273898190c170d17fb7247435e84f30c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, قنابل عنقودية, опросы
استطلاعات الرأي, العالم, روسيا, قنابل عنقودية, опросы
تصويت... هل تغير القذائف العنقودية الأمريكية مجريات الصراع بعد إعلان شويغو عن مثيلاتها الروسية؟
تابعنا عبر
أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس الثلاثاء، أنه في حال سلمت الولايات المتحدة الأمريكية ذخائر عنقودية إلى كييف، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام وسائل مماثلة ضد الجيش الأوكراني ردًا على ذلك.
وقال شويغو: "إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بذخائر عنقودية، فستضطر القوات المسلحة الروسية إلى استخدام أسلحة مماثلة ضد القوات المسلحة الأوكرانية، كرد فعل".
وأكد شويغو أن الذخائر العنقودية الروسية تتفوق
على نظيراتها الأمريكية من حيث المدى والتنوع.
وبدوره، صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، بأن الولايات المتحدة ترتكب خطأ كبيرا بإرسال ذخائر عنقودية إلى أوكرانيا.
وقال ماكغريغور ":أعتقد أن هذا خطأ
. أعتقد أننا ارتكبنا خطأ بتحقيق ذلك، لأننا الآن نبدو كمنافقين وقحين. وبالطبع نحن كذلك".
وأكد خبراء، أن القذائف العنقودية بشكل عام موجهة ضد الأهداف المدنية ولا تؤثر بشكل فعال على الأهداف العسكرية، إذ لا تستطيع هذه القنابل التأثير على الدبابات والمدرعات الروسية.
برأيك: هل تغير القذائف العنقودية الأمريكية من مجرى الصراع؟
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت، الجمعة الماضية، موافقتها على تزويد كييف بالذخائر العنقودية، التي تلقى تنديدًا واسعا لتسببها في قتل وتشويه المدنيين، إذ تعارض منظمات حقوقية مثل هذه الخطوة.