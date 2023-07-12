https://sputnikarabic.ae/20230712/جنود-أوكرانيون-يصدمون-بدخول-قوات-خاصة-روسية-إلى-مقرهم-تسللوا-عبر-الخطوط-الأمامية-فيديو-1078961554.html
جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو
جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو
نفذت وحدة من القوات الخاصة الروسية كمينًا محكما خلف خطوط القوات الأوكرانية في عمق خط المواجهة، حيث صدم الجنود الأوكرانيون بهم ولم يتوقعوا وجودهم. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:14+0000
2023-07-12T08:14+0000
2023-07-12T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يظهر في الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع أعمالا قتالية ناجحة قامت بها مجموعة استطلاع روسية من اللواء الثالث، قتل خلالها ثلاثة جنود أوكرانيون.ويُشاهد قيام الجنود الروس بالتسلل عبر الخطوط الأمامية حيث قاموا باستطلاع بعض المواقع الأوكرانية في عمق خط المواجهة.تشير بعض المصادر المنشورة على منصة" تلغرام" إلى أن موقع الكمين كان في الجبهة القريبة من قرية كريمينايا.شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو
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نفذت وحدة من القوات الخاصة الروسية كمينًا محكما خلف خطوط القوات الأوكرانية في عمق خط المواجهة، حيث صدم الجنود الأوكرانيون بهم ولم يتوقعوا وجودهم.
يظهر في الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع أعمالا قتالية ناجحة قامت بها مجموعة استطلاع روسية من اللواء الثالث، قتل خلالها ثلاثة جنود أوكرانيون.
ويُشاهد قيام الجنود الروس بالتسلل عبر الخطوط الأمامية حيث قاموا باستطلاع بعض المواقع الأوكرانية في عمق خط المواجهة.
وفاجأ الجنود الروس المقاتلين الأوكرانيين لدرجة أنهم ظنوا في البداية أن المجموعة التي تطلق النار تابعة لهم ولم يكن لديهم وقت للمقاومة. ونتيجة لذلك، تم القضاء عليهم على الفور.
وبعد تنفيذ الجنود الروس للعملية، وتدميرهم الهدف، عادوا إلى مقرهم بعد جمع المعلومات الاستخبارية اللازمة حول وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة.
تشير بعض المصادر المنشورة على منصة" تلغرام" إلى أن موقع الكمين كان في الجبهة القريبة من قرية كريمينايا.