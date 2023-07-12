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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/جنود-أوكرانيون-يصدمون-بدخول-قوات-خاصة-روسية-إلى-مقرهم-تسللوا-عبر-الخطوط-الأمامية-فيديو-1078961554.html
جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو
جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو
نفذت وحدة من القوات الخاصة الروسية كمينًا محكما خلف خطوط القوات الأوكرانية في عمق خط المواجهة، حيث صدم الجنود الأوكرانيون بهم ولم يتوقعوا وجودهم. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:14+0000
2023-07-12T08:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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يظهر في الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع أعمالا قتالية ناجحة قامت بها مجموعة استطلاع روسية من اللواء الثالث، قتل خلالها ثلاثة جنود أوكرانيون.ويُشاهد قيام الجنود الروس بالتسلل عبر الخطوط الأمامية حيث قاموا باستطلاع بعض المواقع الأوكرانية في عمق خط المواجهة.تشير بعض المصادر المنشورة على منصة" تلغرام" إلى أن موقع الكمين كان في الجبهة القريبة من قرية كريمينايا.شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو

08:14 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Игорь Маслов / الانتقال إلى بنك الصورالعثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو
العثور على مقبرة جماعية لجنود الجيش الأوكراني قرب بلدة ديبالتسيفو - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Игорь Маслов
/
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نفذت وحدة من القوات الخاصة الروسية كمينًا محكما خلف خطوط القوات الأوكرانية في عمق خط المواجهة، حيث صدم الجنود الأوكرانيون بهم ولم يتوقعوا وجودهم.
يظهر في الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع أعمالا قتالية ناجحة قامت بها مجموعة استطلاع روسية من اللواء الثالث، قتل خلالها ثلاثة جنود أوكرانيون.
ويُشاهد قيام الجنود الروس بالتسلل عبر الخطوط الأمامية حيث قاموا باستطلاع بعض المواقع الأوكرانية في عمق خط المواجهة.
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أمس, 15:14 GMT

وفاجأ الجنود الروس المقاتلين الأوكرانيين لدرجة أنهم ظنوا في البداية أن المجموعة التي تطلق النار تابعة لهم ولم يكن لديهم وقت للمقاومة. ونتيجة لذلك، تم القضاء عليهم على الفور.

وبعد تنفيذ الجنود الروس للعملية، وتدميرهم الهدف، عادوا إلى مقرهم بعد جمع المعلومات الاستخبارية اللازمة حول وحدات القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة.

تشير بعض المصادر المنشورة على منصة" تلغرام" إلى أن موقع الكمين كان في الجبهة القريبة من قرية كريمينايا.
شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديو
شاهد أيضا: مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو
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