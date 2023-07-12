https://sputnikarabic.ae/20230712/جنود-أوكرانيون-يصدمون-بدخول-قوات-خاصة-روسية-إلى-مقرهم-تسللوا-عبر-الخطوط-الأمامية-فيديو-1078961554.html

جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو

جنود أوكرانيون يصدمون بدخول قوات خاصة روسية إلى مقرهم تسللوا عبر الخطوط الأمامية... فيديو

نفذت وحدة من القوات الخاصة الروسية كمينًا محكما خلف خطوط القوات الأوكرانية في عمق خط المواجهة، حيث صدم الجنود الأوكرانيون بهم ولم يتوقعوا وجودهم. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T08:14+0000

2023-07-12T08:14+0000

2023-07-12T08:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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يظهر في الفيديو الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى بعض المواقع أعمالا قتالية ناجحة قامت بها مجموعة استطلاع روسية من اللواء الثالث، قتل خلالها ثلاثة جنود أوكرانيون.ويُشاهد قيام الجنود الروس بالتسلل عبر الخطوط الأمامية حيث قاموا باستطلاع بعض المواقع الأوكرانية في عمق خط المواجهة.تشير بعض المصادر المنشورة على منصة" تلغرام" إلى أن موقع الكمين كان في الجبهة القريبة من قرية كريمينايا.شاهد أيضا: قذيفة روسية تفتك بمدفع "إم - 777" الأمريكي على محور كراسني ليمان... فيديوشاهد أيضا: مرتزق فنلندي عالق مع الدجاجات في متاهة من "الأسوار"... فيديو

https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري