https://sputnikarabic.ae/20230712/جيش-تايوان-يرصد-38-طائرة-عسكرية-و9-سفن-حربية-صينية-في-محيط-الجزيرة--1078971644.html
جيش تايوان يرصد 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة
جيش تايوان يرصد 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة
قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الأربعاء، إنها رصدت وجود 38 طائرة من جيش التحرير الشعبي الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T04:04+0000
2023-07-12T04:04+0000
2023-07-12T04:04+0000
تايون
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
العالم
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وبحسب بيان وزارة الدفاع عبر تويتر: "قامت قوات الدفاع الوطني التايوانية بمراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة".وأضاف البيان: "تم تكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية".وتصاعدت التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.يشار إلى أن تايوان (الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.
https://sputnikarabic.ae/20230224/رصد-37-طائرة-و6-سفن-صينية-بالقرب-من-تايوان-1073961635.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
تايون, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
تايون, الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان, العالم
جيش تايوان يرصد 38 طائرة عسكرية و9 سفن حربية صينية في محيط الجزيرة
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قالت وزارة الدفاع التايوانية، صباح اليوم الأربعاء، إنها رصدت وجود 38 طائرة من جيش التحرير الشعبي الصيني و9 سفن من البحرية الصينية حول تايوان.
وبحسب بيان وزارة الدفاع عبر تويتر: "قامت قوات الدفاع الوطني التايوانية بمراقبة الوضع عن كثب وتنفيذ تدابير استجابة لهذه الأنشطة".
وأضاف البيان: "تم تكليف طائرات الدفاع الجوي وسفن البحرية وأنظمة الصواريخ البرية بالتصدي لهذه الأعمال التحريضية".
وتصاعدت
التوترات بين الصين والولايات المتحدة حول تايوان (الصين)، بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة، نانسي بيلوسي، تايبيه، في آب/ أغسطس 2022، الأمر الذي نددت به بكين، واعتبرته تدخلًا في الشؤون الداخلية للبلاد.
يشار إلى أن تايوان
(الصين) تخضع للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949. وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.
وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرا لا جدال فيه.