عربي
https://sputnikarabic.ae/20230712/خامنئي-الغرب-يستغل-الشعب-الأوكراني-لملء-جيوب-شركات-الأسلحة-الأمريكية-1079005390.html
خامنئي: الغرب يستغل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية
خامنئي: الغرب يستغل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الغرب يستغل الوضع في أوكرانيا لصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T18:36+0000
2023-07-12T18:36+0000
الأخبار
إيران
أخبار إيران
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/09/1045500949_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_638b01f798e12697fd59796d659effe1.jpg
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات خامنئي جاءت استقباله عددا من طلبة الحوزات العلمیة في إيران، مشددا خلال اللقاء على أن "الغرب اليوم، أضعف من أي وقت مضى".وتابع المرشد الإيراني الأعلى:واستطرد خامنئي أن "دول الغرب التي استعمرت شعوبا لأكثر من مائة عام وأخذت ممتلكاتهم وحولتهم إلى شعوب فقیرة لا يمكنها أن تطلق على نفسها دولا ليبرالية، وأعطى مثالا الهند وسوريا وما يحصل في أوكرانيا حاليا".ووصف المرشد الإيراني الأعلى أوضاع الشعب الأوكراني، بأنه "دليل على استمرار الدوافع الاستعمارية للغرب"، مضيفا أن "الغرب يستغل اليوم شعبا أعزل مثل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية".وتابع خامنئي أن "الغرب يعتبر أنه يجب قتل الشعب الأوكراني لأن مصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة الغربية تكمن في استمرار الحرب في أوكرانيا".ويشار إلى أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد صرح في الواحد والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، بأن الولايات المتحدة هيأت مقدمات الأزمة الأوكرانية من أجل توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه الشرق.وتابع: "أمريكا هي أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة، لأن مصانع الأسلحة الأمريكية تجني الأموال، لذا تضع العقبات أمام وقف تلك الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20230321/المرشد-الإيراني-أمريكا-أشعلت-الأزمة-الأوكرانية-وتعرقل-مساعي-إنهائها--1074996388.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/09/1045500949_277:0:2500:1667_1920x0_80_0_0_4695eacce71fd2b1c0db0e37de9f884f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم

خامنئي: الغرب يستغل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية

18:36 GMT 12.07.2023
© AP Photo المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020
 المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الغرب يستغل الوضع في أوكرانيا لصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات خامنئي جاءت استقباله عددا من طلبة الحوزات العلمیة في إيران، مشددا خلال اللقاء على أن "الغرب اليوم، أضعف من أي وقت مضى".
المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، إيران مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
المرشد الإيراني: أمريكا أشعلت الأزمة الأوكرانية وتعرقل مساعي إنهائها
21 مارس, 14:52 GMT
وتابع المرشد الإيراني الأعلى:
الإدارة الأمريكية الحالية تسرق النفط السوري بسهولة أمام أعين الجميع.
واستطرد خامنئي أن "دول الغرب التي استعمرت شعوبا لأكثر من مائة عام وأخذت ممتلكاتهم وحولتهم إلى شعوب فقیرة لا يمكنها أن تطلق على نفسها دولا ليبرالية، وأعطى مثالا الهند وسوريا وما يحصل في أوكرانيا حاليا".
ووصف المرشد الإيراني الأعلى أوضاع الشعب الأوكراني، بأنه "دليل على استمرار الدوافع الاستعمارية للغرب"، مضيفا أن "الغرب يستغل اليوم شعبا أعزل مثل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية".
وتابع خامنئي أن "الغرب يعتبر أنه يجب قتل الشعب الأوكراني لأن مصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة الغربية تكمن في استمرار الحرب في أوكرانيا".
ويشار إلى أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد صرح في الواحد والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، بأن الولايات المتحدة هيأت مقدمات الأزمة الأوكرانية من أجل توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه الشرق.
وأضاف خامنئي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد وعيد النوروز: "أمريكا هيأت وحضرت مقدمات الأزمة في أوكرانيا، وتعمل على فرض العقبات وعرقلة الإجراءات التي تؤدي إلى إنهائها".
وتابع: "أمريكا هي أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة، لأن مصانع الأسلحة الأمريكية تجني الأموال، لذا تضع العقبات أمام وقف تلك الحرب".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала