https://sputnikarabic.ae/20230712/خامنئي-الغرب-يستغل-الشعب-الأوكراني-لملء-جيوب-شركات-الأسلحة-الأمريكية-1079005390.html
خامنئي: الغرب يستغل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية
خامنئي: الغرب يستغل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الغرب يستغل الوضع في أوكرانيا لصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T18:36+0000
2023-07-12T18:36+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات خامنئي جاءت استقباله عددا من طلبة الحوزات العلمیة في إيران، مشددا خلال اللقاء على أن "الغرب اليوم، أضعف من أي وقت مضى".وتابع المرشد الإيراني الأعلى:واستطرد خامنئي أن "دول الغرب التي استعمرت شعوبا لأكثر من مائة عام وأخذت ممتلكاتهم وحولتهم إلى شعوب فقیرة لا يمكنها أن تطلق على نفسها دولا ليبرالية، وأعطى مثالا الهند وسوريا وما يحصل في أوكرانيا حاليا".ووصف المرشد الإيراني الأعلى أوضاع الشعب الأوكراني، بأنه "دليل على استمرار الدوافع الاستعمارية للغرب"، مضيفا أن "الغرب يستغل اليوم شعبا أعزل مثل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية".وتابع خامنئي أن "الغرب يعتبر أنه يجب قتل الشعب الأوكراني لأن مصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة الغربية تكمن في استمرار الحرب في أوكرانيا".ويشار إلى أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد صرح في الواحد والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، بأن الولايات المتحدة هيأت مقدمات الأزمة الأوكرانية من أجل توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه الشرق.وتابع: "أمريكا هي أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة، لأن مصانع الأسلحة الأمريكية تجني الأموال، لذا تضع العقبات أمام وقف تلك الحرب".
https://sputnikarabic.ae/20230321/المرشد-الإيراني-أمريكا-أشعلت-الأزمة-الأوكرانية-وتعرقل-مساعي-إنهائها--1074996388.html
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الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الأخبار, إيران, أخبار إيران, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
خامنئي: الغرب يستغل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية
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قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، اليوم الأربعاء، إن الغرب يستغل الوضع في أوكرانيا لصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة.
وأفادت وكالة
مهر للأنباء، مساء اليوم الأربعاء، بأن تصريحات خامنئي جاءت استقباله عددا من طلبة الحوزات العلمیة في إيران، مشددا خلال اللقاء على أن "الغرب اليوم، أضعف من أي وقت مضى".
وتابع المرشد الإيراني الأعلى:
الإدارة الأمريكية الحالية تسرق النفط السوري بسهولة أمام أعين الجميع.
واستطرد خامنئي أن "دول الغرب التي استعمرت شعوبا لأكثر من مائة عام وأخذت ممتلكاتهم وحولتهم إلى شعوب فقیرة لا يمكنها أن تطلق على نفسها دولا ليبرالية، وأعطى مثالا الهند وسوريا وما يحصل في أوكرانيا حاليا".
ووصف المرشد الإيراني الأعلى
أوضاع الشعب الأوكراني، بأنه "دليل على استمرار الدوافع الاستعمارية للغرب"، مضيفا أن "الغرب يستغل اليوم شعبا أعزل مثل الشعب الأوكراني لملء جيوب شركات الأسلحة الأمريكية".
وتابع خامنئي أن "الغرب يعتبر أنه يجب قتل الشعب الأوكراني لأن مصالح شركات إنتاج وبيع الأسلحة الغربية تكمن في استمرار الحرب في أوكرانيا".
ويشار إلى أن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، قد صرح في الواحد والعشرين من شهر مارس/آذار الماضي، بأن الولايات المتحدة هيأت مقدمات الأزمة الأوكرانية
من أجل توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" باتجاه الشرق.
وأضاف خامنئي، في كلمة بمناسبة العام الإيراني الجديد وعيد النوروز: "أمريكا هيأت وحضرت مقدمات الأزمة في أوكرانيا، وتعمل على فرض العقبات وعرقلة الإجراءات التي تؤدي إلى إنهائها".
وتابع: "أمريكا هي أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة، لأن مصانع الأسلحة الأمريكية تجني الأموال، لذا تضع العقبات أمام وقف تلك الحرب".