https://sputnikarabic.ae/20230712/خبير-عسكري-الغرب-يسعى-لتعويض-خسائر-كييف-بالمرتزقة-1078997163.html
خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة
خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:28+0000
2023-07-12T13:28+0000
2023-07-12T13:28+0000
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خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة
خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة
الدفاع الروسية تكشف أعداد المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"، ويقول القائد الميداني في الجيش العربي السوري مهند الحاج علي، في حديث لبرنامجنا:الجيش الأوكراني يقصف مناطق روسية بالذخائر العنقودية. عن هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار:أمريكا تعلن استعدادها لإطلاق محادثات بشأن "نيو ستارت" مع روسيا. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد:بعد اعتقال عشرات المتظاهرين وقمعهم.. واشنطن تدعو إسرائيل لاحترام حق التظاهر السلمي، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د.أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:لبنان يتقدم بشكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب احتلالها بلدة الغجر، ويقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب بهذا الصدد لبرنامجنا:اتفاق عراقي إيراني لمبادلة النفط بالغاز. الأمر الذي قال عنه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني:التفاصيل في الملف الصوتي....
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
الدفاع الروسية تكشف أعداد المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"، ويقول القائد الميداني في الجيش العربي السوري مهند الحاج علي، في حديث لبرنامجنا:
"اليوم هناك خسائر ميدانية فادحة في صفوف القوات الأوكرانية، ولذلك تعمل أمريكا على تعويض ذلك من خلال تجنيد وجلب المرتزقة إلى أوكرانيا، ليقاتلوا إلى جانب قوات نظام كييف".
الجيش الأوكراني يقصف مناطق روسية بالذخائر العنقودية. عن هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار:
"هذا الاستهداف جاء بتحريض أمريكي لاستفزاز روسيا وجرها إلى الرد ومن ثم إدانتها دوليا ونتمنى ألا تقع موسكو في هذا الفخ ونصبح أمام حرب عالمية ثالثة".
أمريكا تعلن استعدادها لإطلاق محادثات بشأن "نيو ستارت" مع روسيا. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد:
"أمريكا غير جادة في تهدئة الأوضاع أو أي مفاوضات لأن من مصلحتها إطالة أمد الأزمات حول العالم بما فيها الأوكرانية وهذا التصريح ليس إلا مناورة سياسية".
بعد اعتقال عشرات المتظاهرين وقمعهم.. واشنطن تدعو إسرائيل لاحترام حق التظاهر السلمي، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د.أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:
"من الواضح أن المجتمع الإسرائيلي يعيش حالة احتراب، لم تشهدها دولة الاحتلال منذ أن قامت في 1948، تحت عنوان أنها واحة الديمقراطية في المنطقة، غير أن اليسار الإسرائيلي يعتبر أن التغييرات القضائية تعني التفرد بالسلطة والديكتاتورية لجهة واحدة في المجتمع الإسرائيلي".
لبنان يتقدم بشكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب احتلالها بلدة الغجر، ويقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب بهذا الصدد لبرنامجنا:
"من حق لبنان أن يطالب بحقه في أرضه من قرية الغجر التي احتلها الكيان الإسرائيلي، وطالما أن المقاومة في لبنان قوية وجاهزة، فإن الحق سيعود إلى أصحابه".
اتفاق عراقي إيراني لمبادلة النفط بالغاز. الأمر الذي قال عنه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني:
"هذه خطوة ممتازة للعراق لأنها ستحل مشكلة الكهرباء بما أننا نستورد 40% من حاجياتنا من الغاز ولا توجد بدائل عن الغاز الإيراني وهذا يصب أيضا في مصلحة الاقتصاد العراقي ودعم العملة الوطنية بالابتعاد عن الدولار".
التفاصيل في الملف الصوتي....