https://sputnikarabic.ae/20230712/خبير-عسكري-الغرب-يسعى-لتعويض-خسائر-كييف-بالمرتزقة-1078997163.html

خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة

خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحة العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T13:28+0000

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خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة خبير عسكري: الغرب يسعى لتعويض خسائر كييف بالمرتزقة

الدفاع الروسية تكشف أعداد المرتزقة الأجانب الذين رماهم نظام كييف في "مفرمة اللحم"، ويقول القائد الميداني في الجيش العربي السوري مهند الحاج علي، في حديث لبرنامجنا:الجيش الأوكراني يقصف مناطق روسية بالذخائر العنقودية. عن هذا الموضوع قال الباحث في العلاقات الدولية الدكتور إسماعيل النجار:أمريكا تعلن استعدادها لإطلاق محادثات بشأن "نيو ستارت" مع روسيا. وهو ما قال عنه الخبير بالشأن الأمريكي الدكتور محمد سيد أحمد:بعد اعتقال عشرات المتظاهرين وقمعهم.. واشنطن تدعو إسرائيل لاحترام حق التظاهر السلمي، ويقول الخبير في الشأن الإسرائيلي د.أسعد العويوي، في حديث لبرنامجنا:لبنان يتقدم بشكوى لدى الأمم المتحدة ضد إسرائيل بسبب احتلالها بلدة الغجر، ويقول الكاتب والمحلل السياسي رضوان الذيب بهذا الصدد لبرنامجنا:اتفاق عراقي إيراني لمبادلة النفط بالغاز. الأمر الذي قال عنه الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني:التفاصيل في الملف الصوتي....

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