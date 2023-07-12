https://sputnikarabic.ae/20230712/خط-ملاحي-جديد-بين-مصر-واليمن-لنقل-البضائع-عبر-مينائي-الحديدة-وعدن-1079000749.html

خط ملاحي جديد بين مصر واليمن لنقل البضائع عبر مينائي الحديدة وعدن

خط ملاحي جديد بين مصر واليمن لنقل البضائع عبر مينائي الحديدة وعدن

أعلنت شركة شحن الحاويات "ترانسمار" عن إطلاق خدمة جديدة تربط المصدرين المصريين من ميناء "الأدبية" في مصر بالجمهورية اليمنية عبر مينائي الحديدة وعدن. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T14:54+0000

2023-07-12T14:54+0000

2023-07-12T14:54+0000

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وأوضحت الشركة أن هذه الخدمة تهدف لنقل البضائع المبردة والجافة، بهدف تسهيل ربط هذه المناطق التجارية الحيوية بعضها ببعض بطريقة موثوقة وفعالة، حسبما ذكرت بوابة "الأهرام" الإلكترونية.وأكدت الشركة أن هذا الإطلاق يعكس التزامها بتوفير الحلول اللوجستية المناسبة والمركزة في منطقة البحر الأحمر، حيث تمتلك الشركة أكبر أسطول من الحاويات المخصصة للعمل بين البحر الأحمر ومنطقة الخليج العربي. وبالتالي، تغطي خدمات الشركة في الوقت الحالي جميع الموانئ الرئيسية الموجودة على البحر الأحمر بما في ذلك مصر، الأردن، المملكة العربية السعودية، السودان، جيبوتي واليمن، مما يعزز الروابط التجارية بين جميع مناطق المنطقة.توفر شركة "ترانسمار" خدمة جديدة تربط المصدرين المصريين باليمن، حيث تتولى نقل مختلف البضائع المبردة، ومنها الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان والأدوية، مع التركيز على البضائع القابلة للتلف. تضمن الحاويات المبردة المتطورة التي تمتلكها الشركة سلامة بضائع العملاء، والتقيد بمواعيد توصيل الشحنات، فضلا عن متابعتها أثناء النقل لحظة بلحظة، بالإضافة إلى توفير دعم متميز للعملاء، وتسهم هذه الخدمة في مواجهة وضع الأمن الغذائي في اليمن وتفتح أسواقا جديدة للمصدرين المصريين.وفي هذا السياق، صرح أحمد الأحول، المدير العام لشركة "ترانسمار": "يسعدنا توسيع نطاق خدمة نقل البضائع المبردة التي تربط بين مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والآن اليمن، بهدف دعم قطاعات الزراعة وتصنيع الغذاء والدواء في مصر، وزيادة صادراتها من الأغذية الزراعية، ونتطلع إلى دعم المصدرين المصريين في فتح أسواق جديدة مع الدول المجاورة".وأعلنت الأمم المتحدة، يوم الاثنين الماضي، أن "عملية إفراغ النفط من خزان "صافر" إلى الناقلة البديلة "نوتيكا" ستبدأ الأسبوع المقبل".وقال منسق الأمم المتحدة المقيم، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي، إن "سلطات أنصار الله منحتهم، اليوم، الأذن لنقل النفط من الناقلة صافر".

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