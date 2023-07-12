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https://sputnikarabic.ae/20230712/دراسة-جديدة-تربط-الموسيقى-بالتدهور-المعرفي-الطبيعي-المرتبط-بالشيخوخة-1078985647.html
دراسة جديدة تربط الموسيقى بالتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بالشيخوخة
دراسة جديدة تربط الموسيقى بالتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بالشيخوخة
توصلت دراسة جديدة إلى أن "الموسيقى قد تكون وسيلة علاجية غير دوائية للتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بالشيخوخة". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T11:38+0000
2023-07-12T11:38+0000
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وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيوروليماج"، تأثيرا إيجابيا لتعلم العزف على البيانو والاستماع النشط للموسيقى على الذاكرة لدى 132 شخصا من كبار السن الأصحاء بعمر 69 عامًا فأكثر".وزادت المادة الرمادية في العديد من مناطق الدماغ لدى المشاركين بعد 6 أشهر من ممارسة الموسيقى.ويجادل الباحثون، الذين أجروا الدراسة، بأن "تعليم كبار السن للفنون الموسيقية يجب أن يصبح أولوية سياسية رئيسية في إطار الشيخوخة الصحية، لتعزيز مرونة الدماغ والاحتفاظ المعرفي من خلال تحفيز التدخلات الجماعية مثل صنع الموسيقى والاستماع النشط لها".وقد اكتسب التدريب الموسيقي زخمًا في الأبحاث حول مرونة الدماغ وآثار التدخلات المحتملة على الذاكرة العاملة، خاصة في سياق الشيخوخة الصحية. يعد التدهور المعرفي مصدر قلق كبير للصحة العامة، حيث يؤثر انخفاض الوظائف الإدراكية المرتبطة بالعمر على الملايين في جميع أنحاء العالم.وبالرغم من وجود العلاجات الدوائية لإبطاء التدهور المعرفي، فإن هذه التدخلات غالبا ما يكون لها آثار جانبية وقد لا تكون فعالة لجميع الأفراد، ولذلك يمكن أن تكون التدخلات غير الدوائية مثل التدريب الموسيقي والتمارين البدنية بديلاً فعالًا.
https://sputnikarabic.ae/20230707/الذكاء-الاصطناعي-يقتحم-مجال-استنباط-الأدوية-المضادة-للشيخوخة-1078826158.html
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علوم, منوعات, الأخبار, الصحة
علوم, منوعات, الأخبار, الصحة

دراسة جديدة تربط الموسيقى بالتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بالشيخوخة

11:38 GMT 12.07.2023
© Photo / Pixabayموسيقى
موسيقى - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Photo / Pixabay
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توصلت دراسة جديدة إلى أن "الموسيقى قد تكون وسيلة علاجية غير دوائية للتدهور المعرفي الطبيعي المرتبط بالشيخوخة".
وأظهرت الدراسة، التي نشرت في مجلة "نيوروليماج"، تأثيرا إيجابيا لتعلم العزف على البيانو والاستماع النشط للموسيقى على الذاكرة لدى 132 شخصا من كبار السن الأصحاء بعمر 69 عامًا فأكثر".
وزادت المادة الرمادية في العديد من مناطق الدماغ لدى المشاركين بعد 6 أشهر من ممارسة الموسيقى.
ويجادل الباحثون، الذين أجروا الدراسة، بأن "تعليم كبار السن للفنون الموسيقية يجب أن يصبح أولوية سياسية رئيسية في إطار الشيخوخة الصحية، لتعزيز مرونة الدماغ والاحتفاظ المعرفي من خلال تحفيز التدخلات الجماعية مثل صنع الموسيقى والاستماع النشط لها".
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
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الذكاء الاصطناعي يقتحم مجال استنباط الأدوية المضادة للشيخوخة
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وقد اكتسب التدريب الموسيقي زخمًا في الأبحاث حول مرونة الدماغ وآثار التدخلات المحتملة على الذاكرة العاملة، خاصة في سياق الشيخوخة الصحية. يعد التدهور المعرفي مصدر قلق كبير للصحة العامة، حيث يؤثر انخفاض الوظائف الإدراكية المرتبطة بالعمر على الملايين في جميع أنحاء العالم.
وبالرغم من وجود العلاجات الدوائية لإبطاء التدهور المعرفي، فإن هذه التدخلات غالبا ما يكون لها آثار جانبية وقد لا تكون فعالة لجميع الأفراد، ولذلك يمكن أن تكون التدخلات غير الدوائية مثل التدريب الموسيقي والتمارين البدنية بديلاً فعالًا.
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