عربي
القوات الروسية تدمر مستودعات وقود أوكرانية في أوديسا ومركز قيادة اللواء الخامس
https://sputnikarabic.ae/20230712/رئيس-البعثة-الأممية-الحكومة-السودانية-منعتني-من-دخول-البلاد-1078986590.html
رئيس البعثة الأممية: الحكومة السودانية منعتني من دخول البلاد
رئيس البعثة الأممية: الحكومة السودانية منعتني من دخول البلاد
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، أن "ما يسمى بالحكومة الحالية في السودان، فقدت السيطرة على البلاد وثقة دول المنطقة". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T12:03+0000
2023-07-12T12:03+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/14/1077252146_0:0:2250:1267_1920x0_80_0_0_753417d53729f2da33b5a9204b59e5e3.jpg
وقال بيرتس في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "اجتماع إيغاد حقق تقدما من حيث مستوى الحضور وستتبعه لقاءات أخرى"، مشيرًا إلى أن البيان الختامي تأسف لعدم حضور الجيش وليس لعدم حضور الحكومة.وأضاف المبعوث الأممي إلى السودان أن "الأمين العام للأمم المتحدة هو من يقرر من يمثله في السودان"، مؤكدا أن "الحكومة السودانية منعتني من دخول البلاد وهذا أمر يؤثر على جهودنا".وكانت الحكومة السودانية أعلنت رفضها نشر قوات أجنبية في البلاد، مشيرةً إلى أنها ستتعامل معها على أنها قوات معتدية.جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، يوم أمس الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، موضحا أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرًا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولي وليم روتو، رئاسة اللجنة الرباعية، معبرا بالقول: "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على تولي الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين الماضي، إلى "إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة".وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية، بأن آبي أحمد قال إن "قمة إيغاد تدعو لإجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة".وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أن "السودان يعاني فراغا في القيادة"، مشددا على "ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة".واستضاف آبي أحمد، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.يشار إلى أنه، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي، لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/وزير-الخارجية-السوداني-كينيا-وإثيوبيا-يريدان-تحقيق-مكاسب-على-حساب-السودان-1078985042.html
https://sputnikarabic.ae/20230711/الحكومة-السودانية-نرفض-نشر-أي-قوات-أجنبية-في-البلاد-1078967790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/14/1077252146_122:0:2122:1500_1920x0_80_0_0_1e65ae5b5f0d5e253213abd1870196d4.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

رئيس البعثة الأممية: الحكومة السودانية منعتني من دخول البلاد

12:03 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / - الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس
 الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / -
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس، اليوم الأربعاء، أن "ما يسمى بالحكومة الحالية في السودان، فقدت السيطرة على البلاد وثقة دول المنطقة".
وقال بيرتس في تصريحات مع قناة "الجزيرة"، إن "اجتماع إيغاد حقق تقدما من حيث مستوى الحضور وستتبعه لقاءات أخرى"، مشيرًا إلى أن البيان الختامي تأسف لعدم حضور الجيش وليس لعدم حضور الحكومة.
وأضاف المبعوث الأممي إلى السودان أن "الأمين العام للأمم المتحدة هو من يقرر من يمثله في السودان"، مؤكدا أن "الحكومة السودانية منعتني من دخول البلاد وهذا أمر يؤثر على جهودنا".
وكانت الحكومة السودانية أعلنت رفضها نشر قوات أجنبية في البلاد، مشيرةً إلى أنها ستتعامل معها على أنها قوات معتدية.
جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، يوم أمس الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، موضحا أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.
دخان يتصاعد من حي وسط الخرطوم، السودان 16 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
وزير الخارجية السوداني: كينيا وإثيوبيا يريدان تحقيق مكاسب على حساب السودان
11:26 GMT
وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرًا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولي وليم روتو، رئاسة اللجنة الرباعية، معبرا بالقول: "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على تولي الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".
ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الاثنين الماضي، إلى "إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة".
وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية، بأن آبي أحمد قال إن "قمة إيغاد تدعو لإجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة".
وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أن "السودان يعاني فراغا في القيادة"، مشددا على "ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة".
قصف مستشفى شرق النيل بولاية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
الحكومة السودانية: نرفض نشر أي قوات أجنبية في البلاد
أمس, 20:19 GMT
واستضاف آبي أحمد، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.
يشار إلى أنه، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي، لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.
وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала