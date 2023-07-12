https://sputnikarabic.ae/20230712/زيلينسكي-طلبنا-من-إسرائيل-مضادات-جوية-دون-جدوى-1079004304.html
زيلينسكي: طلبنا من إسرائيل مضادات جوية "دون جدوى"
زيلينسكي: طلبنا من إسرائيل مضادات جوية "دون جدوى"
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه طلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في بداية الصراع، لكن لم تكن هناك نتيجة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T17:14+0000
2023-07-12T17:14+0000
2023-07-12T17:14+0000
رصد عسكري
إسرائيل
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وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي: "فيما يتعلق بالقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي التي أردنا الحصول عليها من شركائنا، من إسرائيل، طلبنا في بداية الحرب مرت شهور، ولا توجد نتيجة. أوكرانيا مهتمة جدًا بالحفاظ على علاقات وثيقة عمومًا، للأسف، حتى الآن لا نتيجة".ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 16 حزيران/ يونيو، في بيان، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-رفيع-أوكرانيا-تنهار-من-الداخل-1078984697.html
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رصد عسكري, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي: طلبنا من إسرائيل مضادات جوية "دون جدوى"
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كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه طلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في بداية الصراع، لكن لم تكن هناك نتيجة.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي: "فيما يتعلق بالقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي التي أردنا الحصول عليها من شركائنا، من إسرائيل، طلبنا في بداية الحرب مرت شهور، ولا توجد نتيجة. أوكرانيا مهتمة جدًا بالحفاظ على علاقات وثيقة عمومًا، للأسف، حتى الآن لا نتيجة".
ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 16 حزيران/ يونيو، في بيان، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".
ولم تؤد المناقشات بعد إلى اتفاق وينتظرون موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة.
وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية
العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".