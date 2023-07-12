عربي
https://sputnikarabic.ae/20230712/زيلينسكي-طلبنا-من-إسرائيل-مضادات-جوية-دون-جدوى-1079004304.html
زيلينسكي: طلبنا من إسرائيل مضادات جوية "دون جدوى"
زيلينسكي: طلبنا من إسرائيل مضادات جوية "دون جدوى"
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه طلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في بداية الصراع، لكن لم تكن هناك نتيجة. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T17:14+0000
2023-07-12T17:14+0000
رصد عسكري
إسرائيل
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/07/1061937020_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d2581c0f3b1b3d895be37945ce609e31.jpg
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي: "فيما يتعلق بالقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي التي أردنا الحصول عليها من شركائنا، من إسرائيل، طلبنا في بداية الحرب مرت شهور، ولا توجد نتيجة. أوكرانيا مهتمة جدًا بالحفاظ على علاقات وثيقة عمومًا، للأسف، حتى الآن لا نتيجة".ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 16 حزيران/ يونيو، في بيان، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-رفيع-أوكرانيا-تنهار-من-الداخل-1078984697.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/07/1061937020_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_a20c51f88c592a60f01c410194e04aab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, إسرائيل, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي: طلبنا من إسرائيل مضادات جوية "دون جدوى"

17:14 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYفلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبرTelegramNabd
كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه طلب من إسرائيل تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي في بداية الصراع، لكن لم تكن هناك نتيجة.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي عقب قمة حلف شمال الأطلسي: "فيما يتعلق بالقبة الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي التي أردنا الحصول عليها من شركائنا، من إسرائيل، طلبنا في بداية الحرب مرت شهور، ولا توجد نتيجة. أوكرانيا مهتمة جدًا بالحفاظ على علاقات وثيقة عمومًا، للأسف، حتى الآن لا نتيجة".
ونفت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في تعليق لوكالة "سبوتنيك"، التقارير الصحفية التي أفادت بإمكانية نقل دبابات "ميركافا" الإسرائيلية إلى أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 16 حزيران/ يونيو، في بيان، ردا على طلب من وكالة "سبوتنيك" للتعليق على التقارير الإعلامية ذات الصلة: "التقارير حول نقل الدبابات الإسرائيلية إلى أوكرانيا كاذبة، وبسبب النزاع في أوروبا، أعربت عدة دول عن اهتمامها بالحصول على دبابات ميركافا من احتياطيات جيش الدفاع الإسرائيلي".
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل
11:05 GMT
ولم تؤد المناقشات بعد إلى اتفاق وينتظرون موافقة وزارة الدفاع والدول المهتمة.
وأكد رئيس إدارة الصادرات الدفاعية في وزارة الدفاع الإسرائيلية العميد يائير كولاس، في مقابلة مع مجلة "كالكاليست" أن إسرائيل تتفاوض على بيع دبابات ميركافا مع دولتين إحداهما في أوروبا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:20 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала