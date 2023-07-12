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https://sputnikarabic.ae/20230712/سفينة-التدريب-الروسية-بيريكوب-تصل-إلى-هافانا-فيديو-1078974074.html
سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا... فيديو
سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا... فيديو
قالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T06:58+0000
2023-07-12T06:58+0000
روسيا
هافانا
العالم
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وجاء في التدوينة التي نشرتها البعثة الدبلوماسية على "تويتر": "استقبلت سفينة التدريب القتالي "بيريكوب" بـ 21 تحية مدفعية عند مدخل خليج هافانا. كما حيّت بيريكوب شعب كوبا الشقيق".وبدأت سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" رحلة لمسافات طويلة في 20 يونيو/ حزيران. استغرق عبورها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي بعد اجتيازها القناة الإنجليزية، 14 يوما.ومن أجل تزويد طلاب الجامعات البحرية بالممارسة البحرية، ستبحر السفينة إلى عدد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا. ومن المقرر أن تعود إلى نقطة الأساس الرئيسية في سبتمبر/ أيلول.
https://sputnikarabic.ae/20230712/الطائرات-الروسية-تهاجم-نقاط-القوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كراسني-ليمان-1078971839.html
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روسيا, هافانا, العالم
روسيا, هافانا, العالم

سفينة التدريب الروسية "بيريكوب" تصل إلى هافانا... فيديو

06:58 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورفرقاطة "الأميرال ماكاروف" خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020
فرقاطة الأميرال ماكاروف خلال العرض العسكري البحري، في إطار مراسم الاحتفال بتأسيس البحرية الروسية، قبالة شواطئ طرطوس، سوريا 26 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Russian Defence Ministry
/
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قالت البعثة الدبلوماسية الروسية إن سفينة التدريب البحرية الروسية "بيريكوب" وعلى متنها طلاب عسكريون والتي تقوم برحلة طويلة، وصلت إلى خليج هافانا.
وجاء في التدوينة التي نشرتها البعثة الدبلوماسية على "تويتر": "استقبلت سفينة التدريب القتالي "بيريكوب" بـ 21 تحية مدفعية عند مدخل خليج هافانا. كما حيّت بيريكوب شعب كوبا الشقيق".

وقال نائب قائد البحرية الكوبية خوسيه سوتو: "نرحب بكم في بلدنا على أمل أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز العلاقات بين شعبينا الشقيقين".

وبدأت سفينة التدريب التابعة للبحرية الروسية "بيريكوب" رحلة لمسافات طويلة في 20 يونيو/ حزيران. استغرق عبورها المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي بعد اجتيازها القناة الإنجليزية، 14 يوما.
، المقاتلات الروسية سو-27 خلال العرض الجوي الدولي Iran Air Show 2016 في إيران، 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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04:12 GMT
ومن أجل تزويد طلاب الجامعات البحرية بالممارسة البحرية، ستبحر السفينة إلى عدد من البلدان في منطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الجنوبية وأفريقيا. ومن المقرر أن تعود إلى نقطة الأساس الرئيسية في سبتمبر/ أيلول.
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