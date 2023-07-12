https://sputnikarabic.ae/20230712/صبيان-ينقذان-حياة-طفل-من-الغرق-فيديو-1078994657.html
صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو
صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو
كرّمت السلطات المحلية في ولاية ميتشيغين، صبيين صغيرين بعد أن أنقذا حياة طفل في السابعة من عمره من الغرق. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T12:44+0000
2023-07-12T12:44+0000
2023-07-12T12:44+0000
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ولاحظ ويستون وصديقه نوا ذوي الـ8 سنوات أن غريفين البالغ من العمر 7 أعوام لا يحرك ساكنا، فهرعا لانتشاله من المياه.وبمساعدة أحد البالغين، تم إنقاذ الطفل بعد أن أقبلت أمه ولاحظت أنه فاقد للوعي فأخضعته للإنعاش القلبي.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو
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كرّمت السلطات المحلية في ولاية ميتشيغين، صبيين صغيرين بعد أن أنقذا حياة طفل في السابعة من عمره من الغرق.
ولاحظ ويستون وصديقه نوا ذوي الـ8 سنوات أن غريفين البالغ من العمر 7 أعوام لا يحرك ساكنا، فهرعا لانتشاله من المياه.
وبمساعدة أحد البالغين، تم إنقاذ الطفل بعد أن أقبلت أمه ولاحظت أنه فاقد للوعي فأخضعته للإنعاش القلبي.