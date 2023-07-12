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https://sputnikarabic.ae/20230712/صبيان-ينقذان-حياة-طفل-من-الغرق-فيديو-1078994657.html
صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو
صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو
كرّمت السلطات المحلية في ولاية ميتشيغين، صبيين صغيرين بعد أن أنقذا حياة طفل في السابعة من عمره من الغرق. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
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ولاحظ ويستون وصديقه نوا ذوي الـ8 سنوات أن غريفين البالغ من العمر 7 أعوام لا يحرك ساكنا، فهرعا لانتشاله من المياه.وبمساعدة أحد البالغين، تم إنقاذ الطفل بعد أن أقبلت أمه ولاحظت أنه فاقد للوعي فأخضعته للإنعاش القلبي.
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صبيان ينقذان حياة طفل من الغرق... فيديو

12:44 GMT 12.07.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov / مسبح
مسبح - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Kirill Kallinikov /
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كرّمت السلطات المحلية في ولاية ميتشيغين، صبيين صغيرين بعد أن أنقذا حياة طفل في السابعة من عمره من الغرق.
ولاحظ ويستون وصديقه نوا ذوي الـ8 سنوات أن غريفين البالغ من العمر 7 أعوام لا يحرك ساكنا، فهرعا لانتشاله من المياه.
وبمساعدة أحد البالغين، تم إنقاذ الطفل بعد أن أقبلت أمه ولاحظت أنه فاقد للوعي فأخضعته للإنعاش القلبي.
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