https://sputnikarabic.ae/20230712/صحيفة-توسع-الناتو-يؤدي-إلى-تغيير-جذري-في-المشهد-الجيوسياسي-لأوروبا-1078973444.html

صحيفة: توسع الناتو يؤدي إلى تغيير جذري في المشهد الجيوسياسي لأوروبا

صحيفة: توسع الناتو يؤدي إلى تغيير جذري في المشهد الجيوسياسي لأوروبا

كتبت صحيفة صينية أن توسع الناتو يغيّر بشكل أساسي المشهد الجيوسياسي لأوروبا، وسيكون له تأثير جانبي على الوضع الأمني ​​العالمي. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T06:08+0000

2023-07-12T06:08+0000

2023-07-12T06:19+0000

الناتو

روسيا

العالم

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ويشير كاتب المقال إلى أن الناتو، باعتباره "إرثًا من الحرب الباردة"، غالبًا ما يثير التوترات والصراعات الإقليمية حول العالم، ويواصل التفاوض من أجل قبول أعضاء جدد في الحلف، منتهكًا وعده لروسيا بعدم التوسع شرقا.يقول المقال: "انضمام فنلندا إلى الناتو أدى لتغيير جذري في المشهد السياسي والجيوسياسي الأوروبي وسيكون له تأثير جانبي على الوضع الأمني العالمي".تقدمت فنلندا والسويد، على خلفية الأحداث في أوكرانيا في مايو/أيار 2022، بطلب للانضمام إلى التحالف. أصبحت فنلندا العضو الحادي والثلاثين في الناتو في 4 أبريل/ نيسان 2023. لم يتلق طلب السويد بعد الموافقة المجرية والتركية.وأضاف الكاتب: "هذا يعني أيضًا زيادة المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، مما يؤدي إلى مزيد من التجزئة للقارة".ويلخص المؤلف في مقاله في صحيفة "تشاينا ديلي" :"هذا لا يبشر بالخير بالنسبة لأوروبا أو أوراسيا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ وقد يؤدي إلى زيادة المواجهة والصراعات في المنطقة".تعقد قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في الفترة من 11 إلى 12 يوليو/حزيران. في بيان ختامي لليوم الأول من الاجتماع، أكد أعضاء الحلف أنهم يرون مستقبل أوكرانيا في الحلف.بالإضافة إلى ذلك، وافق قادة حلف شمال الأطلسي على حزمة دعم متعددة السنوات لكييف تهدف إلى تحقيق توافق قواتها المسلحة مع معايير حلف الناتو.

https://sputnikarabic.ae/20230712/بكين-نعلن-بصراحة-لحلف-الناتو-أن-الصين-ستحمي-بالقوة-سيادتها-وأمنها-1078971465.html

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