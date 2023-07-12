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الجيش الروسي يصد 30 هجوما أوكرانيا على محور دونيتسك- عاجل
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-رفيع-أوكرانيا-تنهار-من-الداخل-1078984697.html
ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل
ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل
صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T11:05+0000
2023-07-12T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال في مقابلة على قناة "يوتيوب": "الآن ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية إظهار أي علامات على الحياة، لكن الحقيقة هي أنه في حالة وقوع هجوم مضاد روسي، سيتم جرف الأوكرانيين. وهم يعرفون ذلك".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها، وتفقد جميع الأسلحة الغربية بشكل أسرع ما يمكنها استخدامها أو تجديدها.وأضاف ماكغريغور: "الأوكرانيون سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة وسيسقط عليهم مئات الآلاف من القوات الروسية".وصرح ماكغريغور، في وقت سابق، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار. إنها محبطة تماما، وهناك عدد كبير من حالات الفرار الأوكراني للجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام. يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوارأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا:ضابط استخبارات أمريكي سابق يصف "الهجوم المضاد" الأوكراني بـ "الانتحار الجماعي"
https://sputnikarabic.ae/20230712/الكرملين-تقديم-ضمانات-أمنية-إلى-أوكرانيا-اعتداء-على-أمن-روسيا--1078980306.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل

11:05 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 12.07.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورطاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 "تيوليبان" (توليب) في اتجاه محور خيرسون.
طاقم قذيفة هاون 240 ملم من احتياطي القيادة العليا 2إس4 تيوليبان (توليب) في اتجاه محور خيرسون. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
/
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صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي.
وقال في مقابلة على قناة "يوتيوب": "الآن ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية إظهار أي علامات على الحياة، لكن الحقيقة هي أنه في حالة وقوع هجوم مضاد روسي، سيتم جرف الأوكرانيين. وهم يعرفون ذلك".
ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها، وتفقد جميع الأسلحة الغربية بشكل أسرع ما يمكنها استخدامها أو تجديدها.
وأضاف ماكغريغور: "الأوكرانيون سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة وسيسقط عليهم مئات الآلاف من القوات الروسية".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا
09:37 GMT
وصرح ماكغريغور، في وقت سابق، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار. إنها محبطة تماما، وهناك عدد كبير من حالات الفرار الأوكراني للجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام. يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
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