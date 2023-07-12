https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-رفيع-أوكرانيا-تنهار-من-الداخل-1078984697.html

ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل

ضابط أمريكي رفيع: أوكرانيا تنهار من الداخل

صرح المستشار السابق لرئيس البنتاغون، العقيد دوغلاس ماكغريغور، أن القوات المسلحة الأوكرانية سيتم تدميرها بالكامل خلال الهجوم المضاد للجيش الروسي. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T11:05+0000

2023-07-12T11:05+0000

2023-07-12T11:27+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال في مقابلة على قناة "يوتيوب": "الآن ستحاول القوات المسلحة الأوكرانية إظهار أي علامات على الحياة، لكن الحقيقة هي أنه في حالة وقوع هجوم مضاد روسي، سيتم جرف الأوكرانيين. وهم يعرفون ذلك".ووفقا له، فإن القوات الأوكرانية قد استنفدت ذخيرتها ومعداتها وأفرادها، وتفقد جميع الأسلحة الغربية بشكل أسرع ما يمكنها استخدامها أو تجديدها.وأضاف ماكغريغور: "الأوكرانيون سيموتون تحت نيران المدفعية والصواريخ والقذائف الكثيفة وسيسقط عليهم مئات الآلاف من القوات الروسية".وصرح ماكغريغور، في وقت سابق، بأن "القوات المسلحة الأوكرانية على وشك الانهيار. إنها محبطة تماما، وهناك عدد كبير من حالات الفرار الأوكراني للجانب الروسي ومن ساحة المعركة بشكل عام. يحاول الناس تجنب الخدمة العسكرية من أي نوع في أوكرانيا".وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.أقرا أيضا: ضابط أمريكي رفيع يحذر زيلينسكي من عواقب رفض الحوارأقرا أيضا: عقيد أمريكي: جيش أمريكا سيخسر كامل مخزونه من الصواريخ والمعدات العسكرية في أوكرانياأقرا أيضا:ضابط استخبارات أمريكي سابق يصف "الهجوم المضاد" الأوكراني بـ "الانتحار الجماعي"

https://sputnikarabic.ae/20230712/الكرملين-تقديم-ضمانات-أمنية-إلى-أوكرانيا-اعتداء-على-أمن-روسيا--1078980306.html

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