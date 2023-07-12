عربي
الصين تدعو "الناتو" إلى وقف الاتهامات ضد بكين
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/ضابط-أمريكي-يصدم-نظام-كييف-بـالحقيقة-المرة-1078977199.html
ضابط أمريكي يصدم نظام كييف بـ"الحقيقة المرة"
ضابط أمريكي يصدم نظام كييف بـ"الحقيقة المرة"
قال المقدم في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، إن نظام كييف لن يتمكن من الانتصار في الصراع مع روسيا. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:22+0000
2023-07-12T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_c52699161d553d6795f7fc1162bac18c.jpg
كشف الضابط في مقالة لصحيفة غربية: "الحقيقة المرة هي أنه لا يوجد أمل حقيقي لنصر أوكرانيا العسكري لا الآن ولا في المستقبل المنظور، بغض النظر عن عدد الطائرات والدبابات والصواريخ التي يمكن للغرب أن يوفرها".كما أشار ديفيس إلى أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة فشل ذريع، إذ وجّه الجيش الروسي خلاله، مستعينا بتحصينات دفاعية قوية، ضربة مدمرة للقوات الأوكرانية المدربة من قبل الناتو. وأن نظام كييف لن يتمكن من هزيمة روسيا، وكل محاولاته لفعل ذلك ستؤدي فقط لإراقة المزيد من الدماء الأوكرانية في ساحة المعركة.وختم ديفيس قوله لصحيفة "19فورتي فايف": "في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على استدعاء مئات الآلاف من القوات الإضافية، وما إذا كان الغرب سيكون قادرًا على إنتاج مثل هذا العدد من المركبات المدرعة، وما إذا كان هذا سيغير نتيجة الصراع".على خلفية عدم النجاح في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن زج وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأيه بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريًا، لكنه سيستمر "لأشهر طويلة".وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد"، وما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه على أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
https://sputnikarabic.ae/20230711/شويغو-يعلن-خسارة-الجيش-الأوكراني-26-ألف-عسكري-و3-آلاف-آلية-منذ-بداية-الهجوم-المضاد--عاجل-1078960290.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068817219_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_13e264b65f11e3a85d41845d5317fd7d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم, رصد عسكري
روسيا, العالم, رصد عسكري

ضابط أمريكي يصدم نظام كييف بـ"الحقيقة المرة"

08:22 GMT 12.07.2023
© AP Photo / Adam Schreckانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Adam Schreck
تابعنا عبرTelegramNabd
قال المقدم في الجيش الأمريكي، دانييل ديفيس، إن نظام كييف لن يتمكن من الانتصار في الصراع مع روسيا.
كشف الضابط في مقالة لصحيفة غربية: "الحقيقة المرة هي أنه لا يوجد أمل حقيقي لنصر أوكرانيا العسكري لا الآن ولا في المستقبل المنظور، بغض النظر عن عدد الطائرات والدبابات والصواريخ التي يمكن للغرب أن يوفرها".
كما أشار ديفيس إلى أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة فشل ذريع، إذ وجّه الجيش الروسي خلاله، مستعينا بتحصينات دفاعية قوية، ضربة مدمرة للقوات الأوكرانية المدربة من قبل الناتو. وأن نظام كييف لن يتمكن من هزيمة روسيا، وكل محاولاته لفعل ذلك ستؤدي فقط لإراقة المزيد من الدماء الأوكرانية في ساحة المعركة.
وختم ديفيس قوله لصحيفة "19فورتي فايف": "في الوقت الحالي، ليس من الواضح ما إذا كانت أوكرانيا ستكون قادرة على استدعاء مئات الآلاف من القوات الإضافية، وما إذا كان الغرب سيكون قادرًا على إنتاج مثل هذا العدد من المركبات المدرعة، وما إذا كان هذا سيغير نتيجة الصراع".
على خلفية عدم النجاح في الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية، ذكرت وسائل الإعلام الغربية أن كييف توقفت عن زج وحدات كبيرة ومعدات غربية في المعركة، وأعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، عن رأيه بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية لن يكون فوريًا، لكنه سيستمر "لأشهر طويلة".
دبابة أوكرانية مدمرة في أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
شويغو يعلن خسارة الجيش الأوكراني 26 ألف عسكري و3 آلاف آلية منذ بداية "الهجوم المضاد"
أمس, 15:14 GMT
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في 3 يوليو/ تموز الجاري، أنه "خلال شهر من الهجمات الفاشلة، فقدت القوات المسلحة الأوكرانية 18 طائرة ومروحية و920 عربة مدرعة، بما في ذلك 16 دبابة "ليوبارد"، وما يقرب نسبة 100% من الدبابات من هذا النوع قدمتها بولندا والبرتغال".
وأضاف شويغو أن العدو لم يحقق أهدافه على أي اتجاه، بينما تطالب القيادة الأوكرانية، بإصرار من الغرب، بمواصلة الهجوم بغض النظر عن الخسائر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала