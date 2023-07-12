"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر
© AFP 2023 / JASON KEMPINنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، مع صديقها مطرب الراب، ترافيس سكوت
© AFP 2023 / JASON KEMPIN
انطلقت دعوات عبر موقع "تويتر" في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.
ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم "#الغاء_حفل_ترافيس"، واتهم مغردون ترافيس، بأنه "ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية".
الحفل دا لازم يتلغى وكل حفلات الماسونيه والداعمين للافروسيتيك ونخلى الهاشتاج دا يلف الدنيا كلها👇#الغاء_حفل_ترافيس— 🇪🇬✌️hassan hamada 🇪🇬🦅 (@HassanElsawy66) July 11, 2023
اعوان ابليس❌⛔️🚫
حفل بطقوس شيطانيه ماسونيه❌⛔️🚫
ترافيس الماسوني و الداعم ل الأفروسنتريك
With the cancellation of the Travis Scott Masonic ceremony❌⛔️🚫 pic.twitter.com/u2jhkLJSoT
ماسوني وافروسنتريك وطقوس شyطانيه وموتي في حفلاته كوكتيل عجب عند سفح الهرم المطبوع علي الدولار وفوقه عين واحده. عاوز اعرف مين دول الي اشترو تذاكره ب٦٥٠٠ جم في ١٥ دقيقه بعد ماغفلونا واعلنو ان الحفل اتلغي. #الغاء_حفل_ترافيس #TravisScott #Cancel_tervis_show https://t.co/tFNviNx4Jw pic.twitter.com/WV4VdcwmUE— Yasser (@ahmoskemt) July 11, 2023
وأعلن مغني الراب ترافيس سكوت، عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيغني في مصر يوم 28 يوليو الجاري، في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد "يوتوبيا".
UTOPIA LIVE AT THE PYRAMIDS— TRAVIS SCOTT (@trvisXX) July 9, 2023
CANT WAITTTT TO SEE YA
TICKETS https://t.co/1X8uAoaRh6 pic.twitter.com/jstKuL3pFr
فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).
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وكانت مصر قد ألغت حفلا للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.