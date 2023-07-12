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https://sputnikarabic.ae/20230712/طقوس-شيطانية-وراء-دعوات-إلغاء-حفل-ترافيس-سكوت-في-مصر-1078973792.html
"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر
"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر
انطلقت دعوات عبر موقع "تويتر" في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الجاري. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T06:40+0000
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ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم "#الغاء_حفل_ترافيس"، واتهم مغردون ترافيس، بأنه "ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية".وأعلن مغني الراب ترافيس سكوت، عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيغني في مصر يوم 28 يوليو الجاري، في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد "يوتوبيا".فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).وكانت مصر قد ألغت حفلا للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.
https://sputnikarabic.ae/20221217/زاهي-حواس-يرد-على-مزاعم-كيفن-هارت-بأن-بناة-الأهرامات-أفارقة-وليسوا-مصريين-1071288895.html
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مصر, أخبار مصر الآن, منوعات, الأخبار, أخبار الشرق الأوسط

"طقوس شيطانية" وراء دعوات إلغاء حفل ترافيس سكوت في مصر

06:40 GMT 12.07.2023
© AFP 2023 / JASON KEMPINنجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، مع صديقها مطرب الراب، ترافيس سكوت
نجمة تلفزيون الواقع، عارضة الأزياء الأمريكية، كايلي جينر، مع صديقها مطرب الراب، ترافيس سكوت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023 / JASON KEMPIN
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انطلقت دعوات عبر موقع "تويتر" في مصر، بإلغاء حفل مغني الراب، ترافيس سكوت، الذي من المقرر أن يكون أمام أهرامات الجيزة، يوم 28 يوليو/ تموز الجاري.
ورغم الإقبال على شراء تذاكر الحفل، انتشر وسم "#الغاء_حفل_ترافيس"، واتهم مغردون ترافيس، بأنه "ماسوني وداعم للأفروسنتريك ويمارس طقوس شيطانية".
وأعلن مغني الراب ترافيس سكوت، عبر حسابه على "تويتر"، أنه سيغني في مصر يوم 28 يوليو الجاري، في إطار جولة للترويج لألبومه الجديد "يوتوبيا".
فيما كشفت الشركة المسؤولة عن بيع تذاكر الحفل عن نفادها، وذلك بعدما طرحت بأسعار مكونة من فئتين الأولى بقيمة 4 آلاف جنيه (19.34 دولار) والثانية بمبلغ 6 آلاف جنيه (194 دولارا).
الأهرامات المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 17.12.2022
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زاهي حواس يرد على مزاعم كيفن هارت بأن بناة الأهرامات "أفارقة" وليسوا مصريين
17 ديسمبر 2022, 09:17 GMT
وكانت مصر قد ألغت حفلا للممثل الكوميدي الأمريكي، كيفن هارت، يوم 21 فبراير/ شباط الماضي، بسبب اتهامات مشابهة مرتبطة بالأفروسنتريك، وهي الحركة التي تدعي أن الحضارة المصرية القديمة وراءها أفارقة من أصحاب البشرة السمراء.
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