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علماء يبتكرون طريقة لصنع مسكنات الألم من مخلفات ونفايات الورق
علماء يبتكرون طريقة لصنع مسكنات الألم من مخلفات ونفايات الورق
تمكن فريق من الباحثين في جامعة "باث" البريطانية من ابتكار طريقة جديدة لصنع اثنين من أشهر مسكنات الألم، وهي "إيبوبروفين" و"باراسيتامول" باستخدام مركب كيميائي... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T09:20+0000
2023-07-12T09:21+0000
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وأفاد تقرير لموقع "ساينس ألرت"، بأن الخبير الكيميائي البريطاني جوش تيبيتس، الذي يقود الأبحاث، أوضح أن المركب المستخرج من نفايات الورق يسمى "بيتا-بينين"، ويأتي من زيت "التربنتين".وتمكن الباحثون من صناعة العديد من المواد الكيميائية المفيدة الأخرى من زيت "التربنتين"، بما في ذلك تلك التي يمكن تطويرها إلى منتجات تنظيف وأدوية لمرضى الربو وحاصرات بيتا المستخدمة لعلاج حالات معينة من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لتيبيتس.وتعتمد الطريقة، التي استخدمها فريق تيبيتس على ما يُعرف بـ"تفاعلات التدفق المستمر"، حيث يتم تحفيز التفاعلات الكيميائية باستمرار.وأوضح الباحث البريطاني أن "هناك حاجة إلى سلسلة من التفاعلات التي تمت معايرتها بعناية للانتقال من "بيتا-بينين" إلى مركبات وسيطة لـ"لأسيتامينوفين" و"الأيبوبروفين".وأشار أن الأبحاث لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل الاستفادة منها بشكل تجاري، مشددا على أنها قد تكون أكثر تكلفة من أساليب الصناعة التي تعتمد على النفط الخام.
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بريطانيا, علوم, الصحة, الأخبار
بريطانيا, علوم, الصحة, الأخبار

علماء يبتكرون طريقة لصنع مسكنات الألم من مخلفات ونفايات الورق

09:20 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 09:21 GMT 12.07.2023)
© Photo / pixabay/HeungSoonحبة دواء مع مكملات غذائة
حبة دواء مع مكملات غذائة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Photo / pixabay/HeungSoon
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تمكن فريق من الباحثين في جامعة "باث" البريطانية من ابتكار طريقة جديدة لصنع اثنين من أشهر مسكنات الألم، وهي "إيبوبروفين" و"باراسيتامول" باستخدام مركب كيميائي مستخلص من نفايات صناعة الورق والذي يوجد في أشجار الصنوبر.
وأفاد تقرير لموقع "ساينس ألرت"، بأن الخبير الكيميائي البريطاني جوش تيبيتس، الذي يقود الأبحاث، أوضح أن المركب المستخرج من نفايات الورق يسمى "بيتا-بينين"، ويأتي من زيت "التربنتين".
وتمكن الباحثون من صناعة العديد من المواد الكيميائية المفيدة الأخرى من زيت "التربنتين"، بما في ذلك تلك التي يمكن تطويرها إلى منتجات تنظيف وأدوية لمرضى الربو وحاصرات بيتا المستخدمة لعلاج حالات معينة من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لتيبيتس.
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وتعتمد الطريقة، التي استخدمها فريق تيبيتس على ما يُعرف بـ"تفاعلات التدفق المستمر"، حيث يتم تحفيز التفاعلات الكيميائية باستمرار.
وأوضح الباحث البريطاني أن "هناك حاجة إلى سلسلة من التفاعلات التي تمت معايرتها بعناية للانتقال من "بيتا-بينين" إلى مركبات وسيطة لـ"لأسيتامينوفين" و"الأيبوبروفين".
وأشار أن الأبحاث لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير قبل الاستفادة منها بشكل تجاري، مشددا على أنها قد تكون أكثر تكلفة من أساليب الصناعة التي تعتمد على النفط الخام.
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