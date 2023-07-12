https://sputnikarabic.ae/20230712/فاغنر-تسلم-عتادها-للجيش-الروسي--عاجل-1079001584.html
الدفاع الروسية: "فاغنر" تسلم عتادها للجيش- عاجل
الدفاع الروسية: "فاغنر" تسلم عتادها للجيش- عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تستكمل استلام المعدات العسكرية من وحدات مجموعة "فاغنر" وإرسالها إلى المناطق الخلفية للصيانة والتحضير... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T15:08+0000
2023-07-12T15:08+0000
2023-07-12T15:15+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: "يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالصيانة والإعداد للاستخدام".وأضاف البيان: "القوات المسلحة الروسية استلمت من "فاغنر" أكثر من 2.5 ألف طن من الذخيرة المختلفة ونحو 20 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
الدفاع الروسية: "فاغنر" تسلم عتادها للجيش- عاجل
15:08 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 15:15 GMT 12.07.2023) تابعنا عبر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية تستكمل استلام المعدات العسكرية من وحدات مجموعة "فاغنر" وإرسالها إلى المناطق الخلفية للصيانة والتحضير للاستخدام.
وقالت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء: "يتم تسليم جميع المعدات والأسلحة إلى المناطق الخلفية، حيث تقوم وحدات الإصلاح والترميم التابعة للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية بالصيانة والإعداد للاستخدام".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه من بين المعدات التي تم نقلها إلى القوات المسلحة الروسية من وحدات مجموعة "فاغنر"، عشرات الآليات مما لم يتم استخدامه مطلقا في ظروف القتال.
وأضاف البيان: "القوات المسلحة الروسية استلمت من "فاغنر" أكثر من 2.5 ألف طن من الذخيرة المختلفة ونحو 20 ألف قطعة من الأسلحة الخفيفة".