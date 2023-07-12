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https://sputnikarabic.ae/20230712/قدرات-الجيش-السوري-في-2023-1078999069.html
قدرات الجيش السوري في 2023
قدرات الجيش السوري في 2023
يصنف الجيش السوري في المرتبة رقم 64 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ26 بين أقوى الجيوش الآسيوية في 2023. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:27+0000
2023-07-12T14:27+0000
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كما يصنف في المرتبة الـ8 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويصل عدد جنوده إلى 150 ألف جندي بينهم 100 ألف جندي عامل و50 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

قدرات الجيش السوري في 2023

14:27 GMT 12.07.2023
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يصنف الجيش السوري في المرتبة رقم 64 بين أضخم 145 جيشا في العالم ويحتل المرتبة الـ26 بين أقوى الجيوش الآسيوية في 2023.
كما يصنف في المرتبة الـ8 بين أقوى جيوش الشرق الأوسط، ويصل عدد جنوده إلى 150 ألف جندي بينهم 100 ألف جندي عامل و50 ألف فرد قوات شبه عسكرية ولا توجد قوات احتياطية.
قدرات الجيش السوري في 2023 - سبوتنيك عربي
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