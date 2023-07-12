عربي
الكرملين: تقديم ضمانات أمنية إلى أوكرانيا اعتداء على أمن روسيا
https://sputnikarabic.ae/20230712/ماذا-يحدث-في-السودان-تغطية-متواصلة-للاشتباكات-بين-الجيش-والدعم-السريع-1075946533.html
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T10:03+0000
2023-07-12T10:03+0000
اتفاق السودان
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
الفترة الانتقالية في السودان
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a41a78890dc46c1637f7cc8653c11000.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/15/1050208445_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_0a4f2d3b3f2379ddf844a7a1cc84e4af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
اتفاق السودان, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان, العالم العربي, الأخبار, новый онлайн для белой редактуры
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع

10:03 GMT 12.07.2023
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
قراءنا الأعزاء، نقدم لكم تغطية متواصلة للاشتباكات الدائرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ السبت الماضي، في العاصمة وأنحاء متفرقة في البلاد.
© Ruptly
قائمة المحتوى
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:18 GMT 12.07.2023
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
بريطانيا تفرض عقوبات على كيانات مرتبطة بالجيش السوداني وقوات الدعم السريع
10:12 GMT
10:03 GMT 12.07.2023
بريطانيا تفرض عقوبات على 6 كيانات مرتبطة بقادة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع
01:45 GMT 10.07.2023
إجلاء رعايا الدول الأوروبية من السودان - هولندا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.07.2023
تمديد إغلاق المجال الجوي في السودان
10 يوليو, 01:44 GMT
23:06 GMT 09.07.2023
سلطة الطيران المدني السودانية تصدر نشرة بتمديد إغلاق المجال الجوي حتى 31 يوليو الجاري، ويستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية
12:08 GMT 09.07.2023
جنود الجيش السوداني الموالون لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يشغلون موقعًا في مدينة بورتسودان المطلة على البحر الأحمر ، في 20 أبريل 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
الجيش السوداني ينفي تنفيذ غارة جوية في أم درمان أسفر عنها إصابة ووفاة مدنيين
9 يوليو, 12:01 GMT
11:52 GMT 09.07.2023
الجيش السوداني ينفي اتهامات قوات الدعم السريع له بتنفيذ غارة جوية في أم درمان: كذب مستمر وتضليل إعلامي
04:20 GMT 09.07.2023
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يتحدث في مؤتمر صحفي خلال مؤتمر المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ، مصر، 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.07.2023
ضربة جوية في السودان تؤدي إلى مقتل 22 شخصا وغوتيريش يدين الحادثة
9 يوليو, 02:37 GMT
09:15 GMT 07.07.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
7 يوليو, 09:14 GMT
08:54 GMT 07.07.2023
الجيش السوداني يبدأ في تدريب المتطوعين بصفوفه للقتال ضد قوات الدعم السريع
08:40 GMT 07.07.2023
قائد قوات الدعم السريع السودانية، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ورئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة السودانية، عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.07.2023
إعلام: "إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
7 يوليو, 08:34 GMT
08:39 GMT 07.07.2023
"إيغاد" تحدد الاثنين المقبل لعقد "لقاء مباشر" بين البرهان وحميدتي
18:07 GMT 06.07.2023
من تم إجلاؤهم من السودان ينتظرون لدى وصولهم مطار بغداد الدولي، 18 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2023
الأمم المتحدة: الصراع في السودان يسفر عن 3 ملايين نازح
6 يوليو, 16:29 GMT
18:06 GMT 06.07.2023
المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة: نزوح 3 ملايين شخص في السودان خلال أقل من 3 أشهر
11:41 GMT 04.07.2023
قائد قوات الدعم السريع السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
4 يوليو, 11:27 GMT
10:58 GMT 04.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاطها طائرة حربية من طراز "ميغ" تابعة للجيش السوداني في منطقة الخرطوم بحري
04:22 GMT 03.07.2023
مالك عقار لسبوتنيك: نتمنى أن تلعب الإمارات دورًا في السلام لا الحرب بالسودان
04:21 GMT 03.07.2023
مالك عقار: بعض جهود تسوية أزمة السودان تواجه عقبات والحوار بين الجيش والدعم السريع وارد
04:21 GMT 03.07.2023
أكد نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مالك عقار، أن السودان يرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات أو مبادرات ترمي إلى تسوية الأزمة في السودان، مشيرًا إلى أهمية الدور المنتظر من موسكو في هذا الصدد.
وقال عقار، في حديث مع وكالة سبوتنيك، "نرحب بالدور الروسي في أي مفاوضات. روسيا لم تفرض أي واقع معين ولم تضع خارطة طريق معينة، لكن وجود روسيا بأي من المفاوضات وفي أي من المبادرات التي تحصل مهم لنا".
11:39 GMT 02.07.2023
السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة للجيش السوداني
2 يوليو, 11:38 GMT
11:35 GMT 02.07.2023
قوات الدعم السريع تعلن إسقاط مقاتلة تابعة للجيش السوداني في منطقة شمال بحري بولاية الخرطوم
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:55 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала