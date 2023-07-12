https://sputnikarabic.ae/20230712/مجلس-السيادة-فوجئنا-بتصريحات-كينيا-وإثيوبيا-بشأن-الحديث-عن-فراغ-سياسي-في-السودان-1078972405.html

مجلس السيادة: فوجئنا بتصريحات كينيا وإثيوبيا بشأن الحديث عن فراغ سياسي في السودان

مجلس السيادة: فوجئنا بتصريحات كينيا وإثيوبيا بشأن الحديث عن فراغ سياسي في السودان

أكد مجلس السيادة في السودان، مجددا أن "الحكومة السودانية لن تشارك في مباحثات السلام التي تعقدها اللجنة الرباعية المنبثقة عن الهيئة الحكومية للتنمية في شرق... 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T05:26+0000

2023-07-12T05:26+0000

2023-07-12T05:26+0000

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وقال نائب رئيس مجلس السيادة في السودان مالك عقار، خلال حوار مع قناة "الجزيرة مباشر": "فوجئنا بتصريحات الرئيس الكيني وليام روتو ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد بشأن الحديث عن فراغ سياسي في السودان"، معربًا عن استغرابه من الدعوة إلى تشكيل قيادة جديدة بشكل عاجل في السودان، والمطالبة بفرض منطقة حظر طيران تمهيدا لوقف إطلاق النار.وشدّد عقار على أنه لا حل عسكري للصراع، داعيًا إلى البدء في فتح ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات.وأكد أنه لا مشكلة لدى الحكومة السودانية في لقاء بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مشيرًا أن البرهان يتحرك بحرّية، وأنه كان خارج الخرطوم يوم الثلاثاء.وكانت الحكومة السودانية أعلنت رفضها نشر قوات أجنبية في البلاد، مشيرةً إلى أنها ستتعامل معها على أنها قوات معتدية.جاء ذلك في بيان أصدرته الحكومة السودانية، أمس الثلاثاء، حول اجتماع اللجنة الرباعية المنبثقة عن "إيغاد" بشأن الأزمة السودانية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية "سونا".وقال البيان إن وفد السودان وصل إلى أديس أبابا، قبل بداية اجتماع اللجنة الرباعية، كما تواصل مع الجهة المنظمة للاجتماع، موضحا أن ذلك يؤكد وجود رغبة صادقة في التوصل إلى حل.وأكد البيان أن ما جاء في بيان اللجنة الرباعية بشأن غياب الوفد السوداني غير دقيق، مشيرًا إلى أن عدم حضور الاجتماع كان بسبب اعتراض السودان على تولى وليم روتو رئاسة اللجنة الرباعية، "إذ كانت المصداقية تقتضي أن يشير بيان اللجنة الرباعية إلى أن عدم مشاركة وفد حكومة السودان سببه الاعتراض على تولى الرئيس الكيني وليم روتو لرئاسة اللجنة".ودعا رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الاثنين الماضي، إلى "إجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة".وأفادت قناة "الجزيرة" القطرية، بأن آبي أحمد قال إن "قمة إيغاد تدعو لإجراءات فورية في السودان تشمل فرض منطقة حظر طيران ونزع المدفعية الثقيلة".وأكد رئيس وزراء إثيوبيا أن "السودان يعاني فراغا في القيادة"، مشددا على ضرورة عدم الوقوف مكتوفي الأيدي لأن العواقب وخيمة عليه وعلى المنطقة".واستضاف آبي أحمد، اجتماع رؤساء دول وحكومات اللجنة الرباعية التابعة للهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد)، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل حل الأزمة السودانية.يشار إلى أنه في 12 يونيو/ حزيران الماضي، شكلت في قمة مجموعة "إيغاد" في جيبوتي لجنة رباعية برئاسة كينيا وعضوية جنوب السودان وإثيوبيا والصومال، للبحث عن حل للأزمة السودانية.وتتواصل، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20230711/إثيوبيا-تدعو-لإجراءات-عاجلة-في-السودان-بينها-فرض-منطقة-حظر-طيران-1078938337.html

https://sputnikarabic.ae/20230710/اجتماع-إيغاد-نأسف-لغياب-وفد-الحكومة-السودانية-وندعو-لمفاوضات-مباشرة-بين-طرفي-النزاع-1078918644.html

https://sputnikarabic.ae/20230711/الحكومة-السودانية-نرفض-نشر-أي-قوات-أجنبية-في-البلاد-1078967790.html

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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي