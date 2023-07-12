https://sputnikarabic.ae/20230712/مجموعة-السبع-تتعهد-بـدعم-دائم-لنظام-كييف-1078999167.html
مجموعة السبع تتعهد بـ"دعم دائم" لنظام كييف
مجموعة السبع تتعهد بـ"دعم دائم" لنظام كييف
ذكرت وسائل إعلام غربية، اطلعت على بيان "مجموعة السبع"، أن دول المجموعة تعهدت بمواصلة الدعم العسكري لكييف، مع إعطاء الأولوية لأنظمة الدفاع الجوي والطائرات... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:14+0000
2023-07-12T14:14+0000
2023-07-12T14:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062477144_0:311:3073:2039_1920x0_80_0_0_f25456fdde5f8d563bff26752fb9a744.jpg
وجاء في بيان المجموعة: "سيعمل كل منا مع أوكرانيا بشأن التزامات واتفاقيات ثنائية وطويلة الأجل محددة في مجال الأمن".وبحسب وكالة "فرنس بريس": "تهدف مجموعة الدول السبع إلى دعم الدفاع عن أوكرانيا من خلال الاستمرار في تقديم معدات عسكرية حديثة براً وجواً وبحراً، وإعطاء الأولوية للدفاع الجوي، وأنظمة المدفعية وأنظمة بعيدة المدى، والمركبات المدرعة والقدرات الرئيسية الأخرى مثل الطيران القتالي"، موضحة أن هناك مهمة أخرى للتعاون مع كييف وهي "تشجيع المزيد من العمل البيني مع الشركاء الأوروبيين الأطلسيين".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230712/الخارجية-الروسية-الغرب-يسعى-لقتل-كييف-بدلا-من-حمايتها-1078996138.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/14/1062477144_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_ef8e724dac33b3872c45952dd63b9918.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا
مجموعة السبع تتعهد بـ"دعم دائم" لنظام كييف
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام غربية، اطلعت على بيان "مجموعة السبع"، أن دول المجموعة تعهدت بمواصلة الدعم العسكري لكييف، مع إعطاء الأولوية لأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمدفعية بعيدة المدى.
وجاء في بيان المجموعة: "سيعمل كل منا مع أوكرانيا بشأن التزامات واتفاقيات ثنائية وطويلة الأجل محددة في مجال الأمن".
وبحسب وكالة "فرنس بريس": "تهدف مجموعة الدول السبع إلى دعم الدفاع عن أوكرانيا من خلال الاستمرار في تقديم معدات عسكرية حديثة براً وجواً وبحراً، وإعطاء الأولوية للدفاع الجوي، وأنظمة المدفعية وأنظمة بعيدة المدى، والمركبات المدرعة والقدرات الرئيسية الأخرى مثل الطيران القتالي"، موضحة أن هناك مهمة أخرى للتعاون مع كييف وهي "تشجيع المزيد من العمل البيني مع الشركاء الأوروبيين الأطلسيين".
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، موقف روسيا السلبي تجاه قضية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يكون محفوفًا "على المدى المتوسط والبعيد وحتى على المدى القصير مع عواقب سلبية كبيرة جدا".
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو
بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار"
بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".