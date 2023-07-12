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"الناتو" يوافق على خطة لنشر 100 ألف جندي في بولندا عند الضرورة
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مجموعة-السبع-تتعهد-بـدعم-دائم-لنظام-كييف-1078999167.html
مجموعة السبع تتعهد بـ"دعم دائم" لنظام كييف
مجموعة السبع تتعهد بـ"دعم دائم" لنظام كييف
ذكرت وسائل إعلام غربية، اطلعت على بيان "مجموعة السبع"، أن دول المجموعة تعهدت بمواصلة الدعم العسكري لكييف، مع إعطاء الأولوية لأنظمة الدفاع الجوي والطائرات... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:14+0000
2023-07-12T14:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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وجاء في بيان المجموعة: "سيعمل كل منا مع أوكرانيا بشأن التزامات واتفاقيات ثنائية وطويلة الأجل محددة في مجال الأمن".وبحسب وكالة "فرنس بريس": "تهدف مجموعة الدول السبع إلى دعم الدفاع عن أوكرانيا من خلال الاستمرار في تقديم معدات عسكرية حديثة براً وجواً وبحراً، وإعطاء الأولوية للدفاع الجوي، وأنظمة المدفعية وأنظمة بعيدة المدى، والمركبات المدرعة والقدرات الرئيسية الأخرى مثل الطيران القتالي"، موضحة أن هناك مهمة أخرى للتعاون مع كييف وهي "تشجيع المزيد من العمل البيني مع الشركاء الأوروبيين الأطلسيين".وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
https://sputnikarabic.ae/20230712/الخارجية-الروسية-الغرب-يسعى-لقتل-كييف-بدلا-من-حمايتها-1078996138.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

مجموعة السبع تتعهد بـ"دعم دائم" لنظام كييف

14:14 GMT 12.07.2023
© AP Photo / DPA/Kay Nietfeld/Poolجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا
جتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / DPA/Kay Nietfeld/Pool
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ذكرت وسائل إعلام غربية، اطلعت على بيان "مجموعة السبع"، أن دول المجموعة تعهدت بمواصلة الدعم العسكري لكييف، مع إعطاء الأولوية لأنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة والمدفعية بعيدة المدى.
وجاء في بيان المجموعة: "سيعمل كل منا مع أوكرانيا بشأن التزامات واتفاقيات ثنائية وطويلة الأجل محددة في مجال الأمن".
وبحسب وكالة "فرنس بريس": "تهدف مجموعة الدول السبع إلى دعم الدفاع عن أوكرانيا من خلال الاستمرار في تقديم معدات عسكرية حديثة براً وجواً وبحراً، وإعطاء الأولوية للدفاع الجوي، وأنظمة المدفعية وأنظمة بعيدة المدى، والمركبات المدرعة والقدرات الرئيسية الأخرى مثل الطيران القتالي"، موضحة أن هناك مهمة أخرى للتعاون مع كييف وهي "تشجيع المزيد من العمل البيني مع الشركاء الأوروبيين الأطلسيين".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، موقف روسيا السلبي تجاه قضية توفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا، مشيرا إلى أن هذا القرار قد يكون محفوفًا "على المدى المتوسط ​​والبعيد وحتى على المدى القصير مع عواقب سلبية كبيرة جدا".

المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الخارجية الروسية: الغرب يسعى لقتل كييف بدلا من حمايتها
13:12 GMT
وفي وقت سابق، أرسلت روسيا مذكرة إلى دول الناتو بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، أشار فيها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا.
وصرحت وزارة الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وأشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية إلى أن ضخ أوكرانيا بأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط توريد الأسلحة، ولكن أيضًا تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
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