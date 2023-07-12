عربي
https://sputnikarabic.ae/20230712/مذيع-تلفزيوني-شهير-ينهي-نشرة-الأخبار-بسكب-الماء-على-رأسه-فيديو--1078978113.html
مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه... فيديو
مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه... فيديو
فاجأ ‏الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، المشاهدين، فور انتهاء نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه، لتتبلل سترته وقميصه. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:59+0000
2023-07-12T08:59+0000
نادي الفيديو
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078783953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdb218a07333871679611971fdb231f8.jpg
جاء تصرف الإعلامي الشهير بعد أن "قرأ أخبارا عن الطقس، وعرض تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن الأيام الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق"، بعد وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق.وأمسك فولف بالزجاجة وسكب ما فيها من ماء على رأسه، وفقا للفيديو.واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه، لذلك وضع مناشف عدة وزعها، منها واحدة تحت الكرسي، فانتهت الأمور كما خطط تماما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078783953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b614ed4fd4a517dc8c138ba0f7483f55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الأخبار
نادي الفيديو, الأخبار

مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه... فيديو

08:59 GMT 12.07.2023
© AFP 2023موجات الحر
موجات الحر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AFP 2023
تابعنا عبرTelegramNabd
فاجأ ‏الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، المشاهدين، فور انتهاء نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه، لتتبلل سترته وقميصه.
جاء تصرف الإعلامي الشهير بعد أن "قرأ أخبارا عن الطقس، وعرض تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن الأيام الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق"، بعد وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق.
وأمسك فولف بالزجاجة وسكب ما فيها من ماء على رأسه، وفقا للفيديو.
واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه، لذلك وضع مناشف عدة وزعها، منها واحدة تحت الكرسي، فانتهت الأمور كما خطط تماما.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:35 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريع9 يوليو, 12:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала