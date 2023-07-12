https://sputnikarabic.ae/20230712/مذيع-تلفزيوني-شهير-ينهي-نشرة-الأخبار-بسكب-الماء-على-رأسه-فيديو--1078978113.html
مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه... فيديو
مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه... فيديو
فاجأ الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، المشاهدين، فور انتهاء نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه، لتتبلل سترته وقميصه. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:59+0000
2023-07-12T08:59+0000
2023-07-12T08:59+0000
نادي الفيديو
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078783953_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdb218a07333871679611971fdb231f8.jpg
جاء تصرف الإعلامي الشهير بعد أن "قرأ أخبارا عن الطقس، وعرض تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن الأيام الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق"، بعد وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق.وأمسك فولف بالزجاجة وسكب ما فيها من ماء على رأسه، وفقا للفيديو.واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه، لذلك وضع مناشف عدة وزعها، منها واحدة تحت الكرسي، فانتهت الأمور كما خطط تماما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078783953_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b614ed4fd4a517dc8c138ba0f7483f55.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الأخبار
مذيع تلفزيوني شهير ينهي نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه... فيديو
تابعنا عبر
فاجأ الإعلامي النمساوي الشهير آرمين فولف، المشاهدين، فور انتهاء نشرة الأخبار بسكب الماء على رأسه، لتتبلل سترته وقميصه.
جاء تصرف الإعلامي الشهير بعد أن "قرأ أخبارا عن الطقس، وعرض تقريرا للأمم المتحدة يشير إلى أن الأيام الماضية كانت الأشد حرارة على الإطلاق"، بعد وصول درجة الحرارة في العاصمة فيينا إلى 37.2 درجة مئوية، وهي أعلى درجة تصل لها على الإطلاق.
وأمسك فولف بالزجاجة وسكب ما فيها من ماء على رأسه، وفقا للفيديو.
واعترف فولف، فيما بعد، بأنه ناقش فكرة سكب الماء على رأسه مسبقا مع المخرج، فاشترط عليه الأخير ألا يبلل أي جهاز حساس قربه، لذلك وضع مناشف عدة وزعها، منها واحدة تحت الكرسي، فانتهت الأمور كما خطط تماما.