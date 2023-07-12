https://sputnikarabic.ae/20230712/مراقب-الدولة-الإسرائيلي-علينا-التأكد-من-أن-جيشنا-مستعد-لأي-سيناريو-1078997639.html

مراقب الدولة الإسرائيلي: علينا التأكد من أن جيشنا مستعد لأي سيناريو

مراقب الدولة الإسرائيلي: علينا التأكد من أن جيشنا مستعد لأي سيناريو

قال مراقب الدولة الإسرائيلي متنياهو أنغلمان، اليوم الأربعاء، إنه يجب التأكد من أن الجيش الإسرائيلي مستعد لأي سيناريو. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T13:39+0000

2023-07-12T13:39+0000

2023-07-12T13:39+0000

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ونقل الموقع الإلكتروني "0404"، مساء اليوم الأربعاء، عن أنغلمان أنه من واجبه تفقد المناطق الحدودية الإسرائيلية في منطقة الشمال على الحدود مع "حزب الله" اللبناني، ومدى استعداد الجيش الإسرائيلي لأي سيناريو مستقبلي.وأشار الموقع إلى أن المسؤول الإسرائيلي قام بجولة تفقدية مفاجئة على الحدود مع لبنان في الشمال الإسرائيلي، وتجول بالقرب من موقعين أماميين لحزب الله اللبناني قريبا من مزارع شبعا وبلدة المطلة.وأوضح الموقع أن المسؤول الإسرائيلي حاول فحص ما إذا كان المستوى التكتيكي للجيش الإسرائيلي في حالة الجهوزية المطلوبة أم لا، فضلا عما إذا كان الجنود الإسرائيليون يحصلون على الوسائل والظروف المطلوبة لتأدية مهامهم.ويشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التقى، أمس الثلاثاء، بعاموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بادين، في زيارة وصفت بـ"السرية".وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12، بأن نتنياهو استقبل، سرا، عاموس هوكشتاين، وأطلعه على تطورات الأوضاع أمام حزب الله اللبناني، وكذلك حول ما يطلق عليه الاتصالات الخاصة بالتطبيع بين إسرائيل والسعودية.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن زيارة المبعوث الخاص للرئيس بايدن إلى تل أبيب تأتي في ظل توتر العلاقات بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو، خاصة فيما يتعلق بملف الإصلاحات القضائية التي يحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تمريرها، والتي ستعمل على تقويض أركان القضاء في إسرائيل.ويشار إلى أن إسرائيل قد وجهت، قبل يومين، رسالة تهديد إلى "حزب الله" اللبناني، بشأن الخيام المقامة على الحدود مع إسرائيل، حيث بعثت برسالة قوية عبر الأمم المتحدة إلى الحزب بأنها ستزيل الخيام التي أقامتها على حدود إسرائيل، حتى لو استدعى ذلك اندلاع جولة قتال تستمر لأيام".وقبل أيام، وجّه "حزب الله" تحذيرا إلى إسرائيل، من أي خطأ يمكن أن يحصل نتيجة حسابات خاطئة، بينما قال موقع إسرائيلي، إن "لواء النخبة الإسرائيلي "غولاني" أجرى في الآونة الأخيرة تدريبات على سيناريو مواجهة الحزب لدى توغله داخل الأراضي الإسرائيلية".وكانت إسرائيل قد وجهت شكوى إلى الأمم المتحدة، الشهر الماضي، محذرةً من أنها ستستخدم القوة العسكرية لإخلاء موقعين، قالت إن "حزب الله" اللبناني أقامهما داخل الأراضي الإسرائيلية.وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن "إسرائيل أشارت في رسالتها إلى الموقعين اللذين أقامهما "حزب الله" اللبناني في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا"، وهي المنطقة التي تعتبرها إسرائيل جزءًا من الجولان السوري المحتل، ربطًا بقرار ضم الجولان المحتل إلى إسرائيل".وزاد التوتر الحدودي بين لبنان وإسرائيل، والذي تركز في الآونة الأخيرة في مزارع شبعا، ليشمل قرية الغجر.وندد لبنان بمنع إسرائيل دخول مواطنيه إلى قرية الغجر، واتهمها بأنها محاولة ضم وقضم للحقوق، ووصفت الخارجية اللبنانية هذه الخطوات بأنها "خرق واضح لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وقال بيان للخارجية اللبنانية إن هذا الأمر يخلق واقعًا جديدا على الأرض، ودعا جميع الأطراف الدولية للتدخل من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين واستقرار الجنوب، مطالبًا بالضغط على تل أبيب لوقف هذه الخطوات.وطرح البعض تساؤلات عن الأسباب التي دفعت إسرائيل لإثارة هذا الملف وسر التوقيت، ومدى إمكانية أن يشكل نقطة صدام عسكرية جديدة مع لبنان.

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