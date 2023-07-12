https://sputnikarabic.ae/20230712/مرتزق-أيرلندي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-فوضوي-ومرعب-1078972647.html

مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب

مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب

وصف مرتزق أجنبي يشارك في القتال إلى جانب كييف، الهجوم المضاد الأوكراني بـ "المرعب". 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T05:45+0000

2023-07-12T05:45+0000

2023-07-12T05:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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ونقلت قناة بريطانية عن المرتزق الأيرلندي، ريس بيرن، حديثه: "الوضع في الهجوم المضاد فظيع".وأضاف: "قيل لنا هناك خط خندق روسي ومهمتنا هي الذهاب إلى الخنادق وتطهيرها والاحتفاظ بها حتى تأتي الوحدات المساعدة ثم نعود".وقالت "سكاي نيوز"، ملخصةً كلمات بيرن: "وسط هذه الفوضى، ظهر الخلاص في ظهور شاحنة صغيرة أوكرانية".وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقعأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات

https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html

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