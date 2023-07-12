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المقاتلات الروسية تضرب نقاط انتشار القوات الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230712/مرتزق-أيرلندي-الهجوم-المضاد-الأوكراني-فوضوي-ومرعب-1078972647.html
مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب
مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب
وصف مرتزق أجنبي يشارك في القتال إلى جانب كييف، الهجوم المضاد الأوكراني بـ "المرعب". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T05:45+0000
2023-07-12T05:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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العالم
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ونقلت قناة بريطانية عن المرتزق الأيرلندي، ريس بيرن، حديثه: "الوضع في الهجوم المضاد فظيع".وأضاف: "قيل لنا هناك خط خندق روسي ومهمتنا هي الذهاب إلى الخنادق وتطهيرها والاحتفاظ بها حتى تأتي الوحدات المساعدة ثم نعود".وقالت "سكاي نيوز"، ملخصةً كلمات بيرن: "وسط هذه الفوضى، ظهر الخلاص في ظهور شاحنة صغيرة أوكرانية".وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".أقرا أيضا: مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقعأقرا أيضا: زيلينسكي يعترف بأن الهجوم المضاد الأوكراني لم يرق إلى مستوى التوقعات
https://sputnikarabic.ae/20230711/ميدفيديف-يدعو-إلى-القضاء-على-مجموعة-كييف-بسبب-الرغبة-في-الانضمام-إلى-الناتو-1078968935.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مرتزق أيرلندي: الهجوم المضاد الأوكراني فوضوي ومرعب

05:45 GMT 12.07.2023
© Photo / Минобороны Россииدبابة روسية من طراز "تي 80 بي في" تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة
دبابة روسية من طراز تي 80 بي في تنفذ مناورة في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Photo / Минобороны России
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وصف مرتزق أجنبي يشارك في القتال إلى جانب كييف، الهجوم المضاد الأوكراني بـ "المرعب".
ونقلت قناة بريطانية عن المرتزق الأيرلندي، ريس بيرن، حديثه: "الوضع في الهجوم المضاد فظيع".

وقال بيرن: "على خط الصفر، إنه رعب. إنه رعب... إنه مذبحة... هناك قتلى في كل مكان... أكبر مشكلة نواجهها عندما ندخل في الخنادق هي تخطي الجثث الموجودة بالفعل من الأشخاص السابقين الذين دخلوا هناك".

وأضاف: "قيل لنا هناك خط خندق روسي ومهمتنا هي الذهاب إلى الخنادق وتطهيرها والاحتفاظ بها حتى تأتي الوحدات المساعدة ثم نعود".

ووفقا له، فإن وحدة من 40 شخصا ذهبت بالقرب من الجبهة أو خط الصفر، من بينهم أوكرانيون وأمريكيون وبريطانيون، لم يكن لديها غطاء جوي. بالإضافة إلى ذلك، أشار المرتزقة إلى أنه خلال المعركة، غادرت دبابتان أوكرانيتان مواقعهما.

دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
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أمس, 21:37 GMT

قال بيرن: "واجهوا نيران دبابات القوات المسلحة الروسية، وأجبروا على طلب المساعدة عبر الراديو".

وقالت "سكاي نيوز"، ملخصةً كلمات بيرن: "وسط هذه الفوضى، ظهر الخلاص في ظهور شاحنة صغيرة أوكرانية".

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن نظام كييف، بشكل عام، لم يحقق أيا من أهدافه على أي محور قتالي.

وأعلن شويغو في بيان "تدمير الجيش الروسي 21 طائرة أوكرانية، و5 طائرات هليكوبتر، و1244دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى منذ بداية الهجوم المضاد".
وأضاف أن "خسائر أوكرانيا منذ بداية الهجوم المضاد بلغت أكثر من 26 ألف عسكري و3 آلاف وحدة من الأسلحة المختلفة".
أقرا أيضا: مسؤول في البنتاغون: الهجوم الأوكراني المضاد أبطأ من المتوقع
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