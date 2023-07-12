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https://sputnikarabic.ae/20230712/مرتزق-أيرلندي-يلوذ-بالفرار-من-مواجهة-تي--72-ويصفها-بـفيلم-الرعب-فيديو-1078995847.html
مرتزق أيرلندي يلوذ بالفرار من مواجهة "تي- 72" ويصفها بـ"فيلم الرعب"... فيديو
مرتزق أيرلندي يلوذ بالفرار من مواجهة "تي- 72" ويصفها بـ"فيلم الرعب"... فيديو
أدلى مرتزق أيرلندي بشهادته من ساحة النزاع في أوكرانيا، واصفا تجربته بـ"المرعبة" إذ جعلته يفقد صوابه. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:21+0000
2023-07-12T13:21+0000
رصد عسكري
روسيا
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وتحدث المرتزق في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن أكثر ما أرقه، وهي مواجهة وثقها مع دبابة "تي- 72"، إذ كانت الدبابة تطارد فلول مجموعته الهاربة.وقال:وختم وهو يحزم أمتعته للعودة إلى بلاده: "سأحاول تجاهل هذه الواقعة، علني أنساها".
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

مرتزق أيرلندي يلوذ بالفرار من مواجهة "تي- 72" ويصفها بـ"فيلم الرعب"... فيديو

13:21 GMT 12.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
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أدلى مرتزق أيرلندي بشهادته من ساحة النزاع في أوكرانيا، واصفا تجربته بـ"المرعبة" إذ جعلته يفقد صوابه.
وتحدث المرتزق في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي عن أكثر ما أرقه، وهي مواجهة وثقها مع دبابة "تي- 72"، إذ كانت الدبابة تطارد فلول مجموعته الهاربة.
وقال:

هذا مرعب، حينما تطاردك دبابة "تي- 72" وكل ما لديك هو سيارة "هامفي" (سيارة عسكرية أمريكية) فهذا يعني نهايتك.

كنا نصرخ، قُد الهامفي جيدا، لقد أصبحت مختلا عقليا، إنه مسلسل رعب، مذبحة.

وختم وهو يحزم أمتعته للعودة إلى بلاده: "سأحاول تجاهل هذه الواقعة، علني أنساها".
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