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https://sputnikarabic.ae/20230712/مستشار-الأمن-القومي-الإسرائيلي-يبحث-في-القاهرة-ملف-حقل-غاز-غزة-مارين-1078977688.html
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة ملف حقل غاز "غزة مارين"
مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة ملف حقل غاز "غزة مارين"
ناقش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أسبوعين، سبل تطوير واستخراج الغاز من حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T08:34+0000
2023-07-12T08:34+0000
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القدس - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، بأن "هنغبي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مع مسؤولين مصريين، لبحث ملف حقل الغاز [غزة مارين] ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز".وذكرت الصحيفة أن "عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي تشترط إسرائيل الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.ووفقا للصحيفة، فإن "السلطات المصرية ستكون هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما أن الإدارة الأمريكية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة".ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن "للدولة مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب".وذكرت الصحيفة أن "هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من إسرائيل".وتطالب مصر أن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها إسرائيل لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها. وبحسب الصحيفة، فإنه "سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس".ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي.ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
https://sputnikarabic.ae/20230618/نتنياهو-يوعز-بتنفيذ-مشروع-تطوير-حقل-غاز-غزة-مارين-بالتنسيق-مع-مصر-وفلسطين-1078239102.html
https://sputnikarabic.ae/20230508/الحكومة-الإسرائيلية-تصادق-على-مشروع-يزيد-صادرات-الغاز-الطبيعي-إلى-مصر-1076803058.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار

مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يبحث في القاهرة ملف حقل غاز "غزة مارين"

08:34 GMT 12.07.2023
© AP Photo / Oded Balilty مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي
 مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© AP Photo / Oded Balilty
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ناقش مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، في العاصمة المصرية القاهرة، قبل أسبوعين، سبل تطوير واستخراج الغاز من حقل غاز "غزة مارين" قبالة سواحل قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. وأفادت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأربعاء، بأن "هنغبي زار العاصمة المصرية القاهرة قبل نحو أسبوعين، حيث التقى مع مسؤولين مصريين، لبحث ملف حقل الغاز [غزة مارين] ومناقشة سبل وآليات تشغيل الحقل واستخراج الغاز".
وذكرت الصحيفة أن "عائدات حقل الغاز قبالة سواحل قطاع غزة ستعود إلى خزينة السلطة الفلسطينية"، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل أو الحصة التي تشترط إسرائيل الحصول عليها مقابل السماح بتشغيل حقل الغاز.
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ووفقا للصحيفة، فإن "السلطات المصرية ستكون هي المسؤولة عن تطوير حقل الغاز وتشغيله واستخراج الغاز لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك بموجب قرار صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، علما أن الإدارة الأمريكية تدعم خطوات وإجراءات تشغيل حقل الغاز قبالة سواحل غزة".
ونقلت الصحيفة عن مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى، قوله إن "للدولة مصلحة في إيجاد مصادر دخل اقتصادية لصالح السلطة الفلسطينية لتحافظ على استقرارها وتعزيز قدرات الحرب ضد الإرهاب".
وذكرت الصحيفة أن "هنغبي بحث مع الجانب المصري أيضا، مسألة زيادة كمية الغاز الذي تشتريه مصر من إسرائيل".
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وتطالب مصر أن تزيد بما لا يقل عن 4 مليار متر مكعب من كمية الغاز التي ستبيعها إسرائيل لها، ويحتل هذا الأمر المرتبة الأولى في قائمة أولوياتها. وبحسب الصحيفة، فإنه "سيتم اتخاذ القرار بهذا الخصوص في غضون شهر تقريبا بعد التشاور ما بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس".
ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف في منطقة شرق المتوسط بنهاية تسعينيات القرن الماضي، المعروف باسم "غزة مارين"، ولم يستخرج الغاز منه حتى اليوم، بسبب الرفض الإسرائيلي.
ويقع الحقل على بعد 36 كيلومترا غرب غزة في مياه المتوسط، وطورته عام 2000 شركة الغاز البريطانية "بريتيش غاز" التي خرجت منه لمصلحة شركة "رويال داتش شل" التي غادرت أيضا في 2018.
ويقدر الاحتياطي في الحقل بـ1.1 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 32 مليار متر مكعب، بما يعادل طاقة إنتاجية قدرها 1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.
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