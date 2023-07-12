https://sputnikarabic.ae/20230712/مصر-تستلم-أول-حفار-بترول-محلي-الصنع-باستثمارات-تبلغ-نحو7-مليون-دولار-صور-1078987502.html

مصر تستلم أول حفار بترول محلي الصنع باستثمارات تبلغ نحو7 مليون دولار... صور

مصر تستلم أول حفار بترول محلي الصنع باستثمارات تبلغ نحو7 مليون دولار... صور

تسلمت مصر، اليوم الأربعاء، أول حفار بترول محلي الصنع، لتشغيله ضمن أسطولها في تنفيذ برامج الحفر والتنقيب في المناطق البرية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

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وذكرت وزارة البترول المصرية، في بيان أن "وزير البترول المصري طارق الملا، شهد اليوم، تسليم أول حفار بترول صنع في مصر، وذلك في مصنع الشركة المصرية الصينية لتصنيع أجهزة الحفر بالعين السخنة".ونقل البيان عن الملا، قوله إن "الانتهاء من أول حفار صنع في مصر، باستثمارات بلغت قيمتها 6.5 مليون دولار، يمثل نموذجًا للتعاون الاقتصادي المثمر بين مصر والصين".وأضاف أن ذلك "يعد مثالا ناجحا على تطوير التعاون الثنائي لنقل تكنولوجيا التصنيع من بكين إلى القاهرة بديلا عن الاستيراد".ونوه إلى أنه "قد تم تصنيع معظم الأجزاء للحفار الجديد محليا بأيد مصرية، بجانب توفير جانب منها من الخارج"، وفق البيان.وبدوره، أكد القنصل العام في سفارة الصين في القاهرة، زانغ تشاو يانغ، أن "بلاده تعتز بالعلاقات مع مصر وترغب في تعميق التعاون معها في تنفيذ مشروعات كبرى خاصة من خلال مبادرة الحزام والطريق، وتنفيذ منطقة اقتصادية للتعاون الصيني المصري في السويس وغيرها من المشروعات".وكان وزير البترول المصري قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الجاري، أن هناك اكتشافات طاقية جديدة يرتقب الإعلان عنها في مصر، مع ضخ استثمارات تقدر بنحو 8 مليارات دولار، العام الحالي، في قطاع النفط والغاز.

https://sputnikarabic.ae/20230707/استثمارات-ضخمة-في-قطاع-البترول-هل-تحقق-عائدات-مهمة-لمصر؟-1078835850.html

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