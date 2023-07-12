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https://sputnikarabic.ae/20230712/ميغ-31-روسية-تعترض-طائرة-بوسيدون-نرويجية-اقتربت-من-حدود-روسيا-1078999851.html
"ميغ-31" روسية تعترض طائرة "بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
"ميغ-31" روسية تعترض طائرة "بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة "ميغ-31" روسية اعترضت طائرة نرويجية من طراز "بوسيدون بي 8 آ"، اقتربت من الحدود الروسية. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T13:57+0000
2023-07-12T14:53+0000
روسيا
رصد عسكري
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وأفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز "ميغ 31" تابعة لأسطول الشمال رافقت طائرة دورية من طراز "آر8 أيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس، مقتربة من الحدود الروسية.حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "آر8 أيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي، ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا.وأكد المركز أن "تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التقيد الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون اختراق المسارب الجوية والاقتراب الخطير من الطائرات الأجنبية".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

"ميغ-31" روسية تعترض طائرة "بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد

13:57 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 14:53 GMT 12.07.2023)
© Sputnik . Vitaliy Ankovأول 3 مقاتلات من طراز ميغ 31 بي إم بعد التحديث
أول 3 مقاتلات من طراز ميغ 31 بي إم بعد التحديث - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Vitaliy Ankov
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أعلنت الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن مقاتلة "ميغ-31" روسية اعترضت طائرة نرويجية من طراز "بوسيدون بي 8 آ"، اقتربت من الحدود الروسية.
وأفاد المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا أن مقاتلة اعتراضية روسية من طراز "ميغ 31" تابعة لأسطول الشمال رافقت طائرة دورية من طراز "آر8 أيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي فوق بحر بارنتس، مقتربة من الحدود الروسية.

وبحسب المركز، رصدت أنظمة مراقبة الأجواء الروسية في 12 يوليو/ تموز هدفاً جوياً يقترب من حدود الدولة الروسية فوق بحر بارنتس، ولتحديد ومنع انتهاك الحدود، أقلعت مقاتلة من طراز "ميغ-31" من قوات الدفاع الجوي التابعة للأسطول الشمالي في الجو.

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حدد طاقم المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة دورية من طراز "آر8 أيه بوسيدون" تابعة لسلاح الجو النرويجي، ومع اقتراب المقاتلة الروسية، انعطفت الطائرة العسكرية الأجنبية عن حدود روسيا.

وأضاف المركز: لم يتم تسجيل إي انتهاكات لحدود الدولة.

وأكد المركز أن "تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التقيد الصارم بالقواعد الدولية لاستخدام الأجواء فوق المياه المحايدة دون اختراق المسارب الجوية والاقتراب الخطير من الطائرات الأجنبية".
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