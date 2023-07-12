https://sputnikarabic.ae/20230712/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-الروسي-أحد-طرفي-أوكرانيا---الناتو-آيل-إلى-الزوال-1079004924.html
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أحد طرفي "أوكرانيا - الناتو" آيل إلى الزوال
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أحد طرفي "أوكرانيا - الناتو" آيل إلى الزوال
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تعليقه على إنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو"، إن هذه الهيئة ستختفي من الوجود بسبب زوال أحد الطرفين. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T18:00+0000
2023-07-12T18:00+0000
2023-07-12T18:00+0000
روسيا
الناتو
أخبار أوكرانيا
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وكتب ميدفيديف غبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء: "المجلس (أوكرانيا- الناتو) سيتوقف عن الوجود حيث يختفي أحد طرفيه (أوكرانيا أو الناتو)".وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا بالحلف بعد انتهاء الصراع فيها، وأكدوا ضرورة تمهيد الطريق لانضمامها.وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الأربعاء: "أنهينا أول اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا، واتفق الحلفاء على أن أوكرانيا سوف تصبح بعد الحرب عضوا وهيأنا الطريق لعضويتها".وأردف بايدن: "دول مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية برًا وبحرًا وجوًا، كما أطلقت إعلانًا مشتركًا لدعمها لفترة طويلة في المستقبل".
https://sputnikarabic.ae/20230712/صحيفة-تركيا-تشترط-عضوية-الاتحاد-الأوروبي-مقابل-انضمام-السويد-إلى-الناتو-1078976294.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
روسيا, الناتو, أخبار أوكرانيا
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: أحد طرفي "أوكرانيا - الناتو" آيل إلى الزوال
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قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، في تعليقه على إنشاء مجلس "أوكرانيا - الناتو"، إن هذه الهيئة ستختفي من الوجود بسبب زوال أحد الطرفين.
وكتب ميدفيديف غبر حسابه على "تويتر" اليوم الأربعاء: "المجلس (أوكرانيا- الناتو) سيتوقف عن الوجود حيث يختفي أحد طرفيه (أوكرانيا أو الناتو)".
وأشار ميدفيديف أيضًا إلى أنه في عام 2002 تم إنشاء مجلس مشابه بين روسيا والناتو، والتحالف وروسيا الآن على شفا الحرب، أو بالأحرى في غمارها.
وصرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بأن أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" اتفقوا على أن أوكرانيا ستكون عضوًا بالحلف بعد انتهاء الصراع فيها، وأكدوا ضرورة تمهيد الطريق لانضمامها.
وقال بايدن، خلال مؤتمر صحفي لقادة مجموعة السبع في العاصمة الليتوانية فيلنيوس اليوم الأربعاء: "أنهينا أول اجتماع لمجلس الناتو - أوكرانيا، واتفق الحلفاء على أن أوكرانيا سوف تصبح بعد الحرب عضوا وهيأنا الطريق لعضويتها".
وأردف بايدن
: "دول مجموعة السبع ستساعد أوكرانيا على بناء قدرات دفاعية برًا وبحرًا وجوًا، كما أطلقت إعلانًا مشتركًا لدعمها لفترة طويلة في المستقبل".