https://sputnikarabic.ae/20230712/واشنطن-تعلن-مقتل-مدنيين-خلال-أكثر-الهجمات-دموية-في-السودان-1078973302.html
واشنطن تعلن مقتل مدنيين خلال "أكثر الهجمات دموية" في السودان
واشنطن تعلن مقتل مدنيين خلال "أكثر الهجمات دموية" في السودان
أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، "مقتل 6 أشخاص في بحري، و 22 شخصا في أم درمان، شمالي وغربي الخرطوم". 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T06:05+0000
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وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "بحري وأم درمان شمالي وغربي الخرطوم، شهدا مقتل 28 شخصا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، في أكثر الهجمات دموية في القتال الدائر في السودان حتى الآن.ودعا البيان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مشيرا أن "أعمال العنف العشوائية تزيد من معاناة الشعب السوداني بالفعل".وأكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن "الانتصار" العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في الصراع السوداني، سوف يترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرارا تلحق بالبلد".وأعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا في قصف استهدف سوقًا في مدينة أم درمان السودانية، المجاورة لنهر النيل وعاصمة البلاد، الخرطوم.وأوضحت الوزارة في بيان أن "34 شخصًا قتلوا من بين التجار في سوق (الملجه) بأم درمان نتيجة للقصف العشوائي"، مشيرة إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20230711/الجيش-السوداني-يعلن-تحييد-العشرات-من-متمردي-الحركة-الشعبية---شمال-في-ولاية-النيل-الأزرق-1078946665.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الشرق الأوسط
واشنطن تعلن مقتل مدنيين خلال "أكثر الهجمات دموية" في السودان
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أعلنت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، "مقتل 6 أشخاص في بحري، و 22 شخصا في أم درمان، شمالي وغربي الخرطوم".
وقالت السفارة الأمريكية، في بيان لها، عبر حسابها على "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "بحري وأم درمان شمالي وغربي الخرطوم، شهدا مقتل 28 شخصا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، في أكثر الهجمات دموية في القتال الدائر في السودان حتى الآن.
ودعا البيان "القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين"، مشيرا أن "أعمال العنف العشوائية تزيد من معاناة الشعب السوداني بالفعل".
وأكدت السفارة الأمريكية في الخرطوم، أن "الانتصار" العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في الصراع السوداني، سوف يترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرارا تلحق بالبلد".
وأعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم، مساء أمس الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 34 شخصًا
في قصف استهدف سوقًا في مدينة أم درمان السودانية، المجاورة لنهر النيل وعاصمة البلاد، الخرطوم.
وأوضحت الوزارة في بيان أن "34 شخصًا قتلوا من بين التجار في سوق (الملجه) بأم درمان نتيجة للقصف العشوائي"، مشيرة إلى أنه كان هناك أطفال بين القتلى.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق
بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفة المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.