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https://sputnikarabic.ae/20230712/-على-مسمع-جنود-وضباط-الجيش-الأمريكيالقبائل-العربية-شرقي-سوريا-أوقفوا-سرقة-نفطنا-1078984252.html
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي...القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا... فيديو
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي...القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا... فيديو
أكد شيوخ وأبناء القبائل والعشائر العربية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في الدفاع عن كل ذرة تراب في وجه جيش الاحتلال الأمريكي،... 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T10:44+0000
2023-07-12T11:28+0000
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وفي وقفة احتجاجية نفذوها على بعد أمتار من خطوط التماس في بلدة "الصالحية" في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، حمل أبناء العشائر لافتات مناهضة لجيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له.وعلى مسمع من جنود وضباط الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، تعالت أصوات أبناء القبائل والعشائر العربية خلال وقفتهم الاحتجاجية على الطرف المحرر من معبر "الصالحية" الفاصل بين مناطق سيطرة الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة قوات الاحتلال الامريكي، مشددبن على وحدة الأراضي السورية.وتأتي هذه الاحتجاجات، في الوقت الذي تشهد مناطق التماس بين الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الكردية الموالية له، تحشيدات عسكرية هي الأولى من نوعها في محيط قاعدة "حقل العمر النفطي" و"كونيكو" للغاز الطبيعي والبلدات المجاورة لهما.من جهته، قال الشيخ خزان السهو، أحد وجهاء قبيلة الشعيطات إن "أبناء العشائر يقفون خلف الجيش العربي السوري ومستعدون لإخلاء الأراضي السورية من الاحتلال الأمريكي والتركي".بدوره قال الشيخ محمد الركاض، مختار بلدة مراط المحررة، لـ "سبوتنيك": "نقف اليوم على بعد أمتار قليلة من المحتل الأمريكي وأدواته، ونقول لهم أننا صامدون في أرضنا، وأن الشعب السوري حزام الجيش العربي السوري". مضيفا: "الاحتلال سيزول عاجلا أن آجلا".وقال مختار بلدة حطلة فاضل يونس، لـ"سبوتنيك": "متشبثون بأرضنا، وجاهزون للدفاع عنها بأي وسيلة كانت".وشارك في الوقفة أبناء العشائر والقبائل العربية وأبناء البلدات السبع الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، مؤكدين تمسكهم بوحدة الأراضي السورية.
https://sputnikarabic.ae/20230712/-هدوء-حذر-وترقب-على-طول-الحدود-الجنوبية-للبنان-فيديو---1078981025.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي...القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا... فيديو

10:44 GMT 12.07.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 12.07.2023)
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
© Sputnik . Farouk Mudhi
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حصري
أكد شيوخ وأبناء القبائل والعشائر العربية في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في الدفاع عن كل ذرة تراب في وجه جيش الاحتلال الأمريكي، والمسلحين (الأكراد) التابعين له.
وفي وقفة احتجاجية نفذوها على بعد أمتار من خطوط التماس في بلدة "الصالحية" في ريف دير الزور الشمالي الشرقي، حمل أبناء العشائر لافتات مناهضة لجيش الاحتلال الأمريكي والمسلحين الموالين له.

وندد المحتجون باستمرار جنود وضباط الجيش الأمريكي بسرقة النفط السوري والثروات الطبيعية والزراعية، وتصديرها إلى الأسواق السوداء خارج سوريا.

وعلى مسمع من جنود وضباط الجيش الأمريكي والمسلحين الموالين له، تعالت أصوات أبناء القبائل والعشائر العربية خلال وقفتهم الاحتجاجية على الطرف المحرر من معبر "الصالحية" الفاصل بين مناطق سيطرة الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة قوات الاحتلال الامريكي، مشددبن على وحدة الأراضي السورية.
الحدود الجنوبية للبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
هدوء حذر وترقب على طول الحدود الجنوبية للبنان... فيديو
10:23 GMT
وتأتي هذه الاحتجاجات، في الوقت الذي تشهد مناطق التماس بين الحكومة السورية وبين مناطق سيطرة الجيش الأمريكي وقوات "قسد" الكردية الموالية له، تحشيدات عسكرية هي الأولى من نوعها في محيط قاعدة "حقل العمر النفطي" و"كونيكو" للغاز الطبيعي والبلدات المجاورة لهما.

وقال محافظ دير الزور فاضل حماد إن "أبناء القبائل العربية وسكان الجزيرة السورية سيحاسبون الاحتلال الأمريكي وعملاءه على جرائمهم".

© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhi
من جهته، قال الشيخ خزان السهو، أحد وجهاء قبيلة الشعيطات إن "أبناء العشائر يقفون خلف الجيش العربي السوري ومستعدون لإخلاء الأراضي السورية من الاحتلال الأمريكي والتركي".

وأضاف الشيخ السهو: "نحن نؤكد بأن القبائل العربية هي حزام الجيش العربي السوري، وأي مستعمر ومعتد إلى زوال، ونحن أصحاب حق ولن نتخلى عن أي حبة تراب من أرض الوطن".

© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhi
بدوره قال الشيخ محمد الركاض، مختار بلدة مراط المحررة، لـ "سبوتنيك": "نقف اليوم على بعد أمتار قليلة من المحتل الأمريكي وأدواته، ونقول لهم أننا صامدون في أرضنا، وأن الشعب السوري حزام الجيش العربي السوري". مضيفا: "الاحتلال سيزول عاجلا أن آجلا".
وقال مختار بلدة حطلة فاضل يونس، لـ"سبوتنيك": "متشبثون بأرضنا، وجاهزون للدفاع عنها بأي وسيلة كانت".
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
1/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
2/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
3/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
4/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
5/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
6/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
© Sputnik . Farouk Mudhiعلى مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا - سبوتنيك عربي
7/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
1/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
2/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
3/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
4/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
5/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
6/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
7/7
© Sputnik . Farouk Mudhi
على مسمع جنود وضباط الجيش الأمريكي.. القبائل العربية شرقي سوريا: أوقفوا سرقة نفطنا
وشارك في الوقفة أبناء العشائر والقبائل العربية وأبناء البلدات السبع الواقعة تحت سيطرة الحكومة السورية، مؤكدين تمسكهم بوحدة الأراضي السورية.
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