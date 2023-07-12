https://sputnikarabic.ae/20230712/-هدوء-حذر-وترقب-على-طول-الحدود-الجنوبية-للبنان-فيديو---1078981025.html

هدوء حذر وترقب على طول الحدود الجنوبية للبنان... فيديو

هدوء حذر وترقب على طول الحدود الجنوبية للبنان... فيديو

يسود الترقب في لبنان فيما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية عند الحدود الجنوبية مع إسرائيل. 12.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-12T10:23+0000

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ويعمّ السكون المناطق المحيطة ببلدة الغجر، التي أقدمت إسرائيل أخيرا على ضمّ جزئها الشمالي الواقع ضمن الأراضي اللبنانية.في المقابل، يمكن رؤية الاستنفار البارز لقوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، لا سيما في المنطقة التي باتت توصف "بالساخنة" الممتدة من تلال كفرشوبا ومزارع شبعا وصولًا إلى الغجر.وبرز الحديث خلال اليومين الماضيين عن ترسيم الحدود البرية بين لبنان وإسرائيل، لا سيما وأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أعلن صراحة خلال مقابلة صحافية عن استعداد لبنان للمباشرة بترسيم الحدود وإنهاء الملف بالكامل.كما تشير مصادر متابعة، إلى أن مهمة هوكشتاين يفترض أن تكون شبيهة بمهمته السابقة، وهو يستطلع المواقف من ملف ترسيم الحدود البرية، من دون أن تستبعد المصادر أن يكون له زيارة قريبة إلى لبنان لبحث الملف مع المسؤولين اللبنانيين.في هذا السياق، استبعد الرئيس السابق للوفد اللبناني المفاوض على الحدود البحرية اللواء عبد الرحمن شحيتلي اندلاع حرب على الجبهة الجنوبية للبنان.ورأى أن "هناك إشكالًا ومن الممكن أن يتطور هذا الإشكال، ولكن أن يتصعد الإشكال وصولًا إلى حرب ليس ممكنًا، خاصة أنه لو كان هناك تصعيد لم نكن نرى تحرك لقائد "اليونيفل" تجاه الدولة اللبنانية والكيان الإسرائيلي بنفس الوقت لضبط الأمور".وأوضح أن "الحدود البرية مرسمة ومن الممكن البحث في الإشكاليات الحدودية على صعيد اللجنة الثلاثية الموجودة في الناقورة".

https://sputnikarabic.ae/20230711/لبنان-يتقدم-بشكوى-ضد-إسرائيل-لدى-الأمم-المتحدة-1078962099.html

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