https://sputnikarabic.ae/20230712/-4-مليارات-دولار-حجم-التبادل-التجاري-بين-تركيا-والسعودية-خلال-الأشهر-الـ6-الماضية-1078998208.html
4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الأشهر الـ6 الماضية
4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الأشهر الـ6 الماضية
وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الأشهر الـ6 الماضية إلى 3.4 مليار دولار. 12.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-12T14:03+0000
2023-07-12T14:03+0000
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جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير التجارة التركي عمر بولات، في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي عقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) في إسطنبول، اليوم الأربعاء، وفق وكالة "الأناضول".وقال بولات إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والسعودية، تتطور يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليار دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.ومضى الوزير التركي موضحا: "وصل حجم التجارة الخارجية لـ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023".وأضاف: "هدفنا يتمثل برفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، وإلى مستوى 30 مليار دولار على المدى الطويل".وأشار بولات إلى أن البلدين يتمتعان بموقع استراتيجي جيد للغاية، حيث يقعان على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، متابعًا: "تمتلك تركيا والسعودية إمكانيات قوية في التجارة والاستثمار بفضل بنيتهما التحتية القوية واقتصادهما المتكامل عالميًا وأسواقهما التنافسية".وتطرق الوزير التركي إلى اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي، والتي أطلقت أنقرة والرياض مباحثات استكشافية بشأنها، في مايو/ أيار الماضي، قائلًا: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لإتمام هذه العملية بنجاح وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لصالح رجال الأعمال في كلا البلدين".وقال بولات إن استثمارات المملكة العربية السعودية في بلاده تجاوزت 2 مليار دولار، منذ العام 2002.وأشار إلى أن أكثر من 1400 شركة سعودية تقوم بتقييم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في البلاد.ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر، في النصف الثاني من يوليو/ تموز الجاري، في إطار تعزيز التعاون بين العواصم العربية وأنقرة.وقبل أيام، أكدت الرئاسة التركية رسميا أن أردوغان سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري.وشهدت العلاقات بين تركيا والسعودية تحسنا ملحوظا العام الماضي، بعد توترات سابقة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.3 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام 2022، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في 2021.
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, السعودية, الأخبار, أخبار السعودية اليوم
4 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الأشهر الـ6 الماضية
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وصل حجم التبادل التجاري بين تركيا والسعودية خلال الأشهر الـ6 الماضية إلى 3.4 مليار دولار.
جاء ذلك وفق ما أفاد به وزير التجارة التركي عمر بولات، في كلمة له خلال منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي عقد في مقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK) في إسطنبول، اليوم الأربعاء، وفق وكالة
"الأناضول".
وقال بولات إن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والسعودية، تتطور يومًا بعد يوم، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليار دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.
ومضى الوزير التركي موضحا: "وصل حجم التجارة الخارجية لـ 3.4 مليار دولار في النصف الأول من 2023".
وأضاف: "هدفنا يتمثل برفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، وإلى مستوى 30 مليار دولار على المدى الطويل".
وأشار بولات إلى أن البلدين يتمتعان بموقع استراتيجي جيد للغاية، حيث يقعان على مفترق طرق أوروبا وآسيا وأفريقيا، متابعًا: "تمتلك تركيا والسعودية إمكانيات قوية في التجارة والاستثمار بفضل بنيتهما التحتية القوية واقتصادهما المتكامل عالميًا وأسواقهما التنافسية".
وتطرق الوزير التركي إلى اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا
ومجلس التعاون الخليجي، والتي أطلقت أنقرة والرياض مباحثات استكشافية بشأنها، في مايو/ أيار الماضي، قائلًا: "نأمل أن نبدأ المفاوضات في أسرع وقت ممكن، لإتمام هذه العملية بنجاح وتقديم اتفاقية التجارة الحرة لصالح رجال الأعمال في كلا البلدين".
وقال بولات إن استثمارات المملكة العربية السعودية في بلاده تجاوزت 2 مليار دولار، منذ العام 2002.
وأشار إلى أن أكثر من 1400 شركة سعودية تقوم بتقييم فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في البلاد.
ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
زيارة إلى السعودية والإمارات وقطر، في النصف الثاني من يوليو/ تموز الجاري، في إطار تعزيز التعاون بين العواصم العربية وأنقرة.
وقبل أيام، أكدت الرئاسة التركية رسميا أن أردوغان سيزور المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات،
خلال أيام 17 و18 و19 من الشهر الجاري.
وشهدت العلاقات بين تركيا والسعودية تحسنا ملحوظا العام الماضي، بعد توترات سابقة على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، إذ وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 4.3 مليار دولار في أول 10 أشهر من العام 2022، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار في 2021.