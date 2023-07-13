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https://sputnikarabic.ae/20230713/أوروبا-تغرق-في-الدماء-سياسي-فرنسي-يوجه-تحذيرا-بشأن-زيلينسكي-1079014754.html
أوروبا تغرق في الدماء... سياسي فرنسي يوجه تحذيرا بشأن زيلينسكي
أوروبا تغرق في الدماء... سياسي فرنسي يوجه تحذيرا بشأن زيلينسكي
قال السياسي الفرنسي نيكولاس دوبون آيجنان على تويتر إن أوروبا ستغرق في الدماء إذا حقق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T04:40+0000
2023-07-13T04:40+0000
العالم
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وكتب السياسي: "زيلينسكي يدين" التردد "و" الضعف "لحلف الناتو. هذا الرجل مجنون لا يمكن السيطرة عليه، فهو يريد شيئًا واحدًا فقط: رؤية أوروبا بأكملها في النار والدم! يجب أن تمنع ​​فرنسا، انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي".وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني عدم وجود إطار زمني لدعوة وعضوية الجمهورية في الناتو بأنه أمر سخيف. ووفقا له، فإن هذا يبدو وكأنه نقص في الاستعداد لدعوة كييف للانضمام إلى تحالف عسكري. ورد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على هذا البيان بأنه "لا توجد أطر زمنية واضحة في عملية الانضمام على الإطلاق"، والأهم هو استيفاء الشروط.
https://sputnikarabic.ae/20230712/بايدن-يتحدث-عن-عضوية-أوكرانيا-في-الناتو-بعد-انتهاء-النزاع-1079003861.html
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العالم

أوروبا تغرق في الدماء... سياسي فرنسي يوجه تحذيرا بشأن زيلينسكي

04:40 GMT 13.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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قال السياسي الفرنسي نيكولاس دوبون آيجنان على تويتر إن أوروبا ستغرق في الدماء إذا حقق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.
وكتب السياسي: "زيلينسكي يدين" التردد "و" الضعف "لحلف الناتو. هذا الرجل مجنون لا يمكن السيطرة عليه، فهو يريد شيئًا واحدًا فقط: رؤية أوروبا بأكملها في النار والدم! يجب أن تمنع ​​فرنسا، انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وكذلك إلى الاتحاد الأوروبي".
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2023
بايدن يتحدث عن عضوية أوكرانيا في الناتو "بعد انتهاء النزاع"
أمس, 16:39 GMT
وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأوكراني عدم وجود إطار زمني لدعوة وعضوية الجمهورية في الناتو بأنه أمر سخيف. ووفقا له، فإن هذا يبدو وكأنه نقص في الاستعداد لدعوة كييف للانضمام إلى تحالف عسكري. ورد الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ على هذا البيان بأنه "لا توجد أطر زمنية واضحة في عملية الانضمام على الإطلاق"، والأهم هو استيفاء الشروط.
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