https://sputnikarabic.ae/20230713/إخلاء-نحو-200-مريض-إثر-اندلاع-حريق-بمستشفى-مدينة-دايغو-في-كوريا-الجنوبية--1079014362.html
إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى مدينة دايغو في كوريا الجنوبية
إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى مدينة دايغو في كوريا الجنوبية
أخلت السلطات في كوريا الجنوبية، حوالي 200 مريض من مستشفى في مدينة دايغو، في وقت مبكر من صباح الخميس، بسبب حريق. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T03:57+0000
2023-07-13T03:57+0000
2023-07-13T04:03+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن تقارير مسؤولي الإطفاء أن الحريق اندلع في البرج المخصص لمواقف السيارات بالمستشفى في منطقة دالسيو بدايغو، ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن .وبحسب الوكالة، تمكن حوالي 170 رجل إطفاء و 65 سيارة إطفاء من إخماد الحريق بعد ساعتين تقريبًا.وأفاد المسؤولون أن امرأة في السبعينات من عمرها، كانت من بين المرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى، قد واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.وتقوم سلطات الإطفاء في دايغو والشرطة بالتحقيق في الحادث لتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق حسبما ذكرت الوكالة.
https://sputnikarabic.ae/20230120/كوريا-الجنوبية-إجلاء-نحو-500-شخص-بعد-اندلاع-حريق-جنوبي-سيئول-1072501345.html
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كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن
إخلاء نحو 200 مريض إثر اندلاع حريق بمستشفى مدينة دايغو في كوريا الجنوبية
03:57 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 04:03 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
أخلت السلطات في كوريا الجنوبية، حوالي 200 مريض من مستشفى في مدينة دايغو، في وقت مبكر من صباح الخميس، بسبب حريق.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، نقلا عن تقارير مسؤولي الإطفاء
أن الحريق اندلع في البرج المخصص لمواقف السيارات بالمستشفى في منطقة دالسيو بدايغو، ولم يُعرف سبب الحريق حتى الآن .
وبحسب الوكالة، تمكن حوالي 170 رجل إطفاء و 65 سيارة إطفاء من إخماد الحريق بعد ساعتين تقريبًا.
وأفاد المسؤولون أن امرأة في السبعينات من عمرها، كانت من بين المرضى الذين تم إجلاؤهم من المستشفى، قد واجهت صعوبة في التنفس وتم نقلها إلى مستشفى قريب.
وتقوم سلطات الإطفاء في دايغو والشرطة بالتحقيق في الحادث لتحديد السبب الدقيق لاندلاع الحريق حسبما ذكرت الوكالة.