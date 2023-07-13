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https://sputnikarabic.ae/20230713/الإمارات-تعفو-عن-سجناء-إيرانيين-1079031431.html
الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين
الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين
عفا الرئيس الإماراتي عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية على خلفية زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:24+0000
2023-07-13T11:24+0000
مجتمع
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أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوم عفو عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية في أعقاب زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أبوظبي، ومشاورات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وتم السماح لهم بالعودة إلى البلاد.وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها ملتزمة بمهامها بمتابعة شؤون الرعايا الإيرانين في الخارج وتأمين الحماية القنصلية لهم بما في ذلك الرعايا المحتجزين في سجون دول العالم.وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، ناقش عبد اللهيان مع الرئيس الإماراتي، جملة من القضايا الخاصة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى الإمارات مع الحفاظ على حقوقهم بالحصول على خدمات التعليم وحل مشاكلهم القنصلية. و في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إيران-والإمارات-تناقشان-تطوير-الحقول-النفطية-المشتركة--1078947344.html
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العالم العربي
العالم العربي

الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين

11:24 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / Anwar Amroمحمد جواد ظريف
محمد جواد ظريف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© AFP 2023 / Anwar Amro
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عفا الرئيس الإماراتي عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية على خلفية زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي.
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوم عفو عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية في أعقاب زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أبوظبي، ومشاورات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وتم السماح لهم بالعودة إلى البلاد.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها ملتزمة بمهامها بمتابعة شؤون الرعايا الإيرانين في الخارج وتأمين الحماية القنصلية لهم بما في ذلك الرعايا المحتجزين في سجون دول العالم.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، ناقش عبد اللهيان مع الرئيس الإماراتي، جملة من القضايا الخاصة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى الإمارات مع الحفاظ على حقوقهم بالحصول على خدمات التعليم وحل مشاكلهم القنصلية.
علم دولة إيران ودولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.07.2023
إيران والإمارات تناقشان تطوير الحقول النفطية المشتركة
11 يوليو, 12:40 GMT
و في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.
وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.
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