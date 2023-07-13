https://sputnikarabic.ae/20230713/الإمارات-تعفو-عن-سجناء-إيرانيين-1079031431.html
الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين
الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين
عفا الرئيس الإماراتي عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية على خلفية زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:24+0000
2023-07-13T11:24+0000
2023-07-13T11:24+0000
مجتمع
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/50/1013895016_0:106:4648:2721_1920x0_80_0_0_8b6f47558a9e01fb9b88aeffbadde8da.jpg
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوم عفو عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية في أعقاب زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أبوظبي، ومشاورات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وتم السماح لهم بالعودة إلى البلاد.وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها ملتزمة بمهامها بمتابعة شؤون الرعايا الإيرانين في الخارج وتأمين الحماية القنصلية لهم بما في ذلك الرعايا المحتجزين في سجون دول العالم.وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، ناقش عبد اللهيان مع الرئيس الإماراتي، جملة من القضايا الخاصة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى الإمارات مع الحفاظ على حقوقهم بالحصول على خدمات التعليم وحل مشاكلهم القنصلية. و في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.
https://sputnikarabic.ae/20230711/إيران-والإمارات-تناقشان-تطوير-الحقول-النفطية-المشتركة--1078947344.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101389/50/1013895016_0:0:4390:3292_1920x0_80_0_0_6459031a70b7a88bf9f1fd01ff9f94e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الإمارات تعفو عن سجناء إيرانيين
تابعنا عبر
عفا الرئيس الإماراتي عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية على خلفية زيارة لوزير الخارجية الإيراني إلى أبوظبي.
أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مرسوم عفو عن 15 سجينا من الجنسية الإيرانية في أعقاب زيارة أجراها وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إلى أبوظبي، ومشاورات مع كبار المسؤولين الإماراتيين، وتم السماح لهم بالعودة إلى البلاد.
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان، أنها ملتزمة بمهامها بمتابعة شؤون الرعايا الإيرانين في الخارج وتأمين الحماية القنصلية لهم بما في ذلك الرعايا المحتجزين في سجون دول العالم.
وبحسب وكالة "إرنا" الإيرانية
، ناقش عبد اللهيان مع الرئيس الإماراتي، جملة من القضايا الخاصة بالرعايا الإيرانيين المقيمين لدى الإمارات مع الحفاظ على حقوقهم بالحصول على خدمات التعليم وحل مشاكلهم القنصلية.
و في شهر يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت الإمارات ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني، اتفاقية لخدمات النقل الجوي مع إيران
، بهدف تنظيم رحلات نقل جوي بين البلدين وزيادة فرص التجارة والسياحة.
وتزامنت هذه الاتفاقية مع لقاء الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الذي أجرى زيارة عمل للإمارات.