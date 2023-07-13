https://sputnikarabic.ae/20230713/التجارة-بين-روسيا-والصين-تتجاوز-114-مليار-دولار-في-النصف-الأول-من-2023-1079014844.html
التجارة بين روسيا والصين تتجاوز 114 مليار دولار في النصف الأول من 2023
التجارة بين روسيا والصين تتجاوز 114 مليار دولار في النصف الأول من 2023
زادت التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 40.6٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 114.547 مليار دولار، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T04:50+0000
2023-07-13T04:50+0000
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ووفقا للبيانات التي نُشرت، اليوم الخميس، تم تصدير سلع بقيمة 52.284 مليار دولار من الصين إلى روسيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، في حين ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 19.4٪ لتصل إلى 62.263 مليار دولار.وفي يونيو/حزيران، بلغت التجارة الثنائية 20.831 مليار دولار، حيث قامت الصين بتصدير سلع بقيمة 11.28 مليار دولار واستوردت سلعًا بقيمة 9.551 مليار دولار من روسيا.وفي عام 2022، ارتفعت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى رقم قياسي قدره 190.271 مليار دولار.
https://sputnikarabic.ae/20230704/بوتين-أكثر-من-80-من-التجارة-بين-روسيا-والصين-تتم-بالروبل-واليوان-1078712140.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
التجارة بين روسيا والصين تتجاوز 114 مليار دولار في النصف الأول من 2023
04:50 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 04:51 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
زادت التجارة بين روسيا والصين في النصف الأول من عام 2023 بنسبة 40.6٪ مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 114.547 مليار دولار، وفقًا لبيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية.
ووفقا للبيانات التي نُشرت، اليوم الخميس، تم تصدير سلع بقيمة 52.284 مليار دولار من الصين إلى روسيا خلال الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران، في حين ارتفعت صادرات روسيا إلى الصين بنسبة 19.4٪ لتصل إلى 62.263 مليار دولار.
وفي يونيو/حزيران، بلغت التجارة الثنائية
20.831 مليار دولار، حيث قامت الصين بتصدير سلع بقيمة 11.28 مليار دولار واستوردت سلعًا بقيمة 9.551 مليار دولار من روسيا.
وفي عام 2022، ارتفعت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 29.3٪ مقارنة بالعام السابق لتصل إلى رقم قياسي قدره 190.271 مليار دولار.