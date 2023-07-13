https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-للوائين-أوكرانيين-في-دونيتسك--عاجل-1079031836.html
البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة
البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة
دمر الجيش الروسي مخازن ذخيرة تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين ولواء الدفاع الإقليمي 125، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:18+0000
2023-07-13T11:18+0000
2023-07-13T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: "دمرت البحرية الروسية تدمر مخازن الذخيرة الأوكرانية بضربات فائقة الدقة".كما دمرت وسائط الدفاع الجوي 11 صاروخ "هيمارس أمريكي الصنع، ودمرت 14 طائرة أوكرانية دون طيار.واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسنو-ليمانسكي وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا لشعب دونيتسك جمهورية".كما أحبط الجيش الروسي أنشطة مجموعة أوكرانية للتخريب والاستطلاع، خلال الأعمال العسكرية، فقد العدو ما يصل إلى 480 جنديًا أوكرانيًا، وست شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يلحق-خسائر-كبيرة-بقوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-على-محور-زابوروجيه-1079022493.html
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روسيا, رصد عسكري
البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة
11:18 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
دمر الجيش الروسي مخازن ذخيرة تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين ولواء الدفاع الإقليمي 125، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: "دمرت البحرية الروسية تدمر مخازن الذخيرة الأوكرانية بضربات فائقة الدقة".
تمت إصابة جميع الأهداف والكيانات المحددة بنجاح.
في منطقتي كورديوموفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 125.
كما دمرت وسائط الدفاع الجوي 11 صاروخ "هيمارس أمريكي الصنع، ودمرت 14 طائرة أوكرانية دون طيار.
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسنو-ليمانسكي وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا لشعب دونيتسك جمهورية".
كما أحبط الجيش الروسي أنشطة مجموعة أوكرانية للتخريب والاستطلاع، خلال الأعمال العسكرية، فقد العدو ما يصل إلى 480 جنديًا أوكرانيًا، وست شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير
رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.