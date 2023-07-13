عربي
الدفاع الروسية تعلن إجهاض محاولات هجومية أوكرانية على عدة محاور
Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يدمر-مستودعات-ذخيرة-للوائين-أوكرانيين-في-دونيتسك--عاجل-1079031836.html
البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة
البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة
دمر الجيش الروسي مخازن ذخيرة تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين ولواء الدفاع الإقليمي 125، في جمهورية دونيتسك الشعبية. 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T11:18+0000
2023-07-13T11:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076942151_0:20:1802:1034_1920x0_80_0_0_63c161b04d3f1bc3306d0e941c95b81b.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: "دمرت البحرية الروسية تدمر مخازن الذخيرة الأوكرانية بضربات فائقة الدقة".كما دمرت وسائط الدفاع الجوي 11 صاروخ "هيمارس أمريكي الصنع، ودمرت 14 طائرة أوكرانية دون طيار.واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسنو-ليمانسكي وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا.قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا لشعب دونيتسك جمهورية".كما أحبط الجيش الروسي أنشطة مجموعة أوكرانية للتخريب والاستطلاع، خلال الأعمال العسكرية، فقد العدو ما يصل إلى 480 جنديًا أوكرانيًا، وست شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يلحق-خسائر-كبيرة-بقوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-على-محور-زابوروجيه-1079022493.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076942151_199:0:1603:1053_1920x0_80_0_0_b9a75b719ea374ae163da03882a148e0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

البحرية الروسية تدمر مستودعات الذخيرة الأوكرانية بضربات متناهية الدقة

11:18 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 11:50 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / الانتقال إلى بنك الصورمدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022
مدفعية سفينة أسطول البحر الأسود خلال مناورات في البحر الأسود، 12 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
دمر الجيش الروسي مخازن ذخيرة تابعة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين ولواء الدفاع الإقليمي 125، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الخميس: "دمرت البحرية الروسية تدمر مخازن الذخيرة الأوكرانية بضربات فائقة الدقة".

تمت إصابة جميع الأهداف والكيانات المحددة بنجاح.

في منطقتي كورديوموفكا ويامبول في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير مستودعات الذخيرة للواء الميكانيكي الثامن والعشرين للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي رقم 125.
كما دمرت وسائط الدفاع الجوي 11 صاروخ "هيمارس أمريكي الصنع، ودمرت 14 طائرة أوكرانية دون طيار.
عمل خبراء المتفجرات بالشرطة العسكرية على تدمير العبوات الناسفة التي عثر عليها في منطقة زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يلحق خسائر كبيرة بقوات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم على محور زابوروجيه
08:42 GMT
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية محاولاتها الفاشلة للهجوم في اتجاهات دونيتسك وكراسنو-ليمانسكي وجنوب دونيتسك، حيث تم تحييد ما يصل إلى 850 جنديا أوكرانيا.
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "في اتجاه دونيتسك، ونتيجة للأنشطة الفعالة لوحدات مجموعة "الجنوب"، تم صد ستة عشر هجومًا للعدو بنجاح في مناطق فيسيلي وكراسنوغوروفكا وسيفرنوي ونوفوميكايلوفكا ومارينكا لشعب دونيتسك جمهورية".
كما أحبط الجيش الروسي أنشطة مجموعة أوكرانية للتخريب والاستطلاع، خلال الأعمال العسكرية، فقد العدو ما يصل إلى 480 جنديًا أوكرانيًا، وست شاحنات صغيرة، وثلاثة مدافع "كراب" بولندية الصنع، بالإضافة إلى مدفع "مستا بي" وآخر من طراز "دي- 30".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير رادار مضاد للبطارية "تي بي كيو- 50" في منطقة برديتيتشينو في جمهورية دونيتسك الشعبية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:42 GMTالجيش السوداني - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة للأحداث في السودان بين الجيش والدعم السريعأمس, 10:03 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала