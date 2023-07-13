https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يسيطر-على-كليشيفكا-قرب-أرتيوموفسك-1079021769.html
الجيش الروسي يسيطر على كليشيفكا قرب أرتيوموفسك
الجيش الروسي يسيطر على كليشيفكا قرب أرتيوموفسك
قال قائد وحدة روسية، أبتي علاء الدينوف، على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف"، إن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T08:18+0000
2023-07-13T08:18+0000
2023-07-13T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا".وبحسب علاء الدينوف، فإن العدو "سيواصل رمي قواته في "الفرن"، لكن في النهاية، سيختنق".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إعادة انتشار مفرزة "أخمات" من القوات الخاصة على محور أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يفشل-محاولتي-إنزال-على-ضفة-نهر-دنيبر--1079020101.html
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روسيا
الجيش الروسي يسيطر على كليشيفكا قرب أرتيوموفسك
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قال قائد وحدة روسية، أبتي علاء الدينوف، على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف"، إن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، ويسيطر مقاتلو مفرزة "أخمات" الخاصة على خط النزول إلى كورديوموفكا.
وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا".
وبحسب علاء الدينوف، فإن العدو "سيواصل رمي قواته في "الفرن"، لكن في النهاية، سيختنق".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إعادة انتشار مفرزة "أخمات" من القوات الخاصة على محور أرتيوموفسك.