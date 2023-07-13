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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يسيطر-على-كليشيفكا-قرب-أرتيوموفسك-1079021769.html
الجيش الروسي يسيطر على كليشيفكا قرب أرتيوموفسك
الجيش الروسي يسيطر على كليشيفكا قرب أرتيوموفسك
قال قائد وحدة روسية، أبتي علاء الدينوف، على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف"، إن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T08:18+0000
2023-07-13T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا".وبحسب علاء الدينوف، فإن العدو "سيواصل رمي قواته في "الفرن"، لكن في النهاية، سيختنق".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إعادة انتشار مفرزة "أخمات" من القوات الخاصة على محور أرتيوموفسك.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يفشل-محاولتي-إنزال-على-ضفة-نهر-دنيبر--1079020101.html
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روسيا

الجيش الروسي يسيطر على كليشيفكا قرب أرتيوموفسك

08:18 GMT 13.07.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصوردبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك
دبابة أوكرانية مدمرة في اتجاه محور أرتيوموفسك - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik
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قال قائد وحدة روسية، أبتي علاء الدينوف، على الهواء على قناة "سولوفيوف لايف"، إن الوحدة الروسية تسيطر بشكل كامل على قرية كليشيفكا قرب أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، ويسيطر مقاتلو مفرزة "أخمات" الخاصة على خط النزول إلى كورديوموفكا.
وقال: "رجالنا على الخط بأكمله، بدءًا من كليشيفكا ونزولًا. اتضح أن بعض القوات في كورديوموفكا، والبعض الأخر في كليشيفكا".
عسكري روسي على متن زورق حربي خلال حفل افتتاح المعرض الدولي العسكري البحري السابع في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر
07:44 GMT
وبحسب علاء الدينوف، فإن العدو "سيواصل رمي قواته في "الفرن"، لكن في النهاية، سيختنق".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، إعادة انتشار مفرزة "أخمات" من القوات الخاصة على محور أرتيوموفسك.
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