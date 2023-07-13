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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يفشل-محاولتي-إنزال-على-ضفة-نهر-دنيبر--1079020101.html
الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر
الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر
صرح مسؤول في قيادة عمليات منطقة دنيبر، أن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" قمعت محاولتين من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لعبور نهر دنيبر عند جسر أنتونوفسكي... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T07:44+0000
2023-07-13T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأفاد المسؤول: "نتيجة لكثافة النيران الصادرة عن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" على محور خيرسون، تم إيقاف محاولتين للعدو لعبور النهر، في منطقتي داشا وأنتونوفكا، وتدمير ثلاثة قوارب سريعة وقتل أكثر من 60 مقاتلا من القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، دمر الجيش الروسي أيضا مدفعي "هاوتزر" من طراز "إم 777" الأمريكيين وصناديق ذخيرة لهما قرب خيرسون. وتم قتل عشرة مسلحين أوكرانيين وإصابة 3 آخرين.وفي مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن جنود "مجموعة دنيبر" قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي ليلًا، وتم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون.وأضاف: "بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون"، مشيرا: "جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى".
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تطهر-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-قرب-جسر-أنتونوفسكي-1078640973.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر

07:44 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 13.07.2023)
© Sputnik . Sergey Mamontovعسكري روسي على متن زورق حربي خلال حفل افتتاح المعرض الدولي العسكري البحري السابع في سان بطرسبورغ
عسكري روسي على متن زورق حربي خلال حفل افتتاح المعرض الدولي العسكري البحري السابع في سان بطرسبورغ - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . Sergey Mamontov
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صرح مسؤول في قيادة عمليات منطقة دنيبر، أن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" قمعت محاولتين من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لعبور نهر دنيبر عند جسر أنتونوفسكي قريبا من خيرسون، خلال صباح اليوم الخميس، إذ تم القضاء على ثلاثة زوارق سريعة للعدو وأكثر من 60 مسلحا.
وأفاد المسؤول: "نتيجة لكثافة النيران الصادرة عن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" على محور خيرسون، تم إيقاف محاولتين للعدو لعبور النهر، في منطقتي داشا وأنتونوفكا، وتدمير ثلاثة قوارب سريعة وقتل أكثر من 60 مقاتلا من القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له، دمر الجيش الروسي أيضا مدفعي "هاوتزر" من طراز "إم 777" الأمريكيين وصناديق ذخيرة لهما قرب خيرسون. وتم قتل عشرة مسلحين أوكرانيين وإصابة 3 آخرين.
راجمات صواريخ غراد الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2023
القوات المسلحة الروسية تطهر الضفة اليسرى لنهر دنيبر قرب جسر أنتونوفسكي
1 يوليو, 06:00 GMT
وفي مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن جنود "مجموعة دنيبر" قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي ليلًا، وتم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون.
وأضاف: "بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون"، مشيرا: "جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى".
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