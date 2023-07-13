https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يفشل-محاولتي-إنزال-على-ضفة-نهر-دنيبر--1079020101.html
الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر
الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر
صرح مسؤول في قيادة عمليات منطقة دنيبر، أن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" قمعت محاولتين من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لعبور نهر دنيبر عند جسر أنتونوفسكي... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T07:44+0000
2023-07-13T07:44+0000
2023-07-13T07:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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روسيا
رصد عسكري
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وأفاد المسؤول: "نتيجة لكثافة النيران الصادرة عن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" على محور خيرسون، تم إيقاف محاولتين للعدو لعبور النهر، في منطقتي داشا وأنتونوفكا، وتدمير ثلاثة قوارب سريعة وقتل أكثر من 60 مقاتلا من القوات المسلحة الأوكرانية".ووفقا له، دمر الجيش الروسي أيضا مدفعي "هاوتزر" من طراز "إم 777" الأمريكيين وصناديق ذخيرة لهما قرب خيرسون. وتم قتل عشرة مسلحين أوكرانيين وإصابة 3 آخرين.وفي مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن جنود "مجموعة دنيبر" قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي ليلًا، وتم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون.وأضاف: "بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون"، مشيرا: "جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى".
https://sputnikarabic.ae/20230701/القوات-المسلحة-الروسية-تطهر-الضفة-اليسرى-لنهر-دنيبر-قرب-جسر-أنتونوفسكي-1078640973.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يفشل محاولتي إنزال على ضفة نهر دنيبر
07:44 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 07:57 GMT 13.07.2023) تابعنا عبر
صرح مسؤول في قيادة عمليات منطقة دنيبر، أن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" قمعت محاولتين من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية لعبور نهر دنيبر عند جسر أنتونوفسكي قريبا من خيرسون، خلال صباح اليوم الخميس، إذ تم القضاء على ثلاثة زوارق سريعة للعدو وأكثر من 60 مسلحا.
وأفاد المسؤول: "نتيجة لكثافة النيران الصادرة عن تشكيلات مجموعة "قوات دنيبر" على محور خيرسون، تم إيقاف محاولتين للعدو لعبور النهر، في منطقتي داشا وأنتونوفكا، وتدمير ثلاثة قوارب سريعة وقتل أكثر من 60 مقاتلا من القوات المسلحة الأوكرانية".
ووفقا له، دمر الجيش الروسي أيضا مدفعي "هاوتزر" من طراز "إم 777" الأمريكيين وصناديق ذخيرة لهما قرب خيرسون. وتم قتل عشرة مسلحين أوكرانيين وإصابة 3 آخرين.
وفي مطلع شهر يوليو/ تموز الجاري، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون الروسية، فلاديمير سالدو، أن جنود "مجموعة دنيبر" قاموا بتطهير المنطقة الواقعة على الضفة اليسرى قرب جسر أنتونوفسكي
ليلًا، وتم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون.
وأضاف: "بحلول الساعة الثالثة صباحا، تم الاستيلاء على المعقل والفندق الذي استقر فيه المسلحون الأوكرانيون"، مشيرا: "جنودنا، كعادتهم، أظهروا الشجاعة والعزم والحنكة. العدو ذهل وهزم، هذا كل شيء، لا يوجد مواقع للأوكرانيين على الضفة اليسرى
".