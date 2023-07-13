https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يلحق-خسائر-كبيرة-بقوات-أوكرانية-حاولت-تنفيذ-هجوم-على-محور-زابوروجيه-1079022493.html
الجيش الروسي يلحق خسائر كبيرة بقوات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم على محور زابوروجيه
الجيش الروسي يلحق خسائر كبيرة بقوات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم على محور زابوروجيه
قال القائم بأعمال حاكم المنطقة، يفغيني باليتسكي، إن الجيش الروسي ألحق أضرارًا بالقوات الأوكرانية خلال محاولة لاختراق الدفاعات في منطقة فاسيليفسكي في مقاطعة... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T08:42+0000
2023-07-13T08:42+0000
2023-07-13T08:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتبت عبر صفحته على "تلغرام": "حاول العدو اختراق الدفاعات في قطاع لوغوفوي - ماليي شيرباكي في منطقة فاسيلييف. وتهدف جهودهم الرئيسية إلى توسيع قواتهم في منطقة قرية بياتيخاتكا. وأثناء إطلاق النار باستخدام المدفعية، أصيب العدو بنيران قوات جيشنا 58 وكتيبة سودوبلاتوف. خسائر العدو كبيرة وفشل في تحقيق أهدافه".بشكل عام، وصف باليتسكي الوضع في هذا القطاع من الجبهة بأنه "متوتر ومستقر".تم إنشاء كتيبة المتطوعين المسماة على اسم بافيل سودوبلاتوف في مفاطعة زابوروجيه، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بمبادرة من باليتسكي. في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن القائم بأعمال الحاكم أن الكتيبة وقعت عقدًا مع وزارة دفاع روسيا الاتحادية وتعمل كجزء من الجيش الثامن والخمسين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-الروسي-يسيطر-على-كليشيفكا-قرب-أرتيوموفسك-1079021769.html
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روسيا
الجيش الروسي يلحق خسائر كبيرة بقوات أوكرانية حاولت تنفيذ هجوم على محور زابوروجيه
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قال القائم بأعمال حاكم المنطقة، يفغيني باليتسكي، إن الجيش الروسي ألحق أضرارًا بالقوات الأوكرانية خلال محاولة لاختراق الدفاعات في منطقة فاسيليفسكي في مقاطعة زابوروجيه.
وكتبت عبر صفحته على "تلغرام": "حاول العدو اختراق الدفاعات في قطاع لوغوفوي - ماليي شيرباكي في منطقة فاسيلييف. وتهدف جهودهم الرئيسية إلى توسيع قواتهم في منطقة قرية بياتيخاتكا. وأثناء إطلاق النار باستخدام المدفعية، أصيب العدو بنيران قوات جيشنا 58 وكتيبة سودوبلاتوف. خسائر العدو كبيرة وفشل في تحقيق أهدافه".
بشكل عام، وصف باليتسكي الوضع في هذا القطاع من الجبهة بأنه "متوتر ومستقر".
تم إنشاء كتيبة المتطوعين المسماة على اسم بافيل سودوبلاتوف في مفاطعة زابوروجيه، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، بمبادرة من باليتسكي. في يونيو/ حزيران الماضي، أعلن القائم بأعمال الحاكم أن الكتيبة وقعت عقدًا مع وزارة دفاع روسيا الاتحادية وتعمل كجزء من الجيش الثامن والخمسين.