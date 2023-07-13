https://sputnikarabic.ae/20230713/الجيش-السوري-يلاحق-خلايا-الاغتيالات-في-درعا-ويضع-المسلحين-أمام-3-خيارات-صور-1079052427.html

الجيش السوري يلاحق "خلايا الاغتيالات" في درعا ويضع المسلحين أمام 3 خيارات... صور

الجيش السوري يلاحق "خلايا الاغتيالات" في درعا ويضع المسلحين أمام 3 خيارات... صور

تواصل وحدات خاصة من الجيش العربي السوري، لليوم العاشر على التوالي، عملية انتشار واسعة بحثا عن خلايا اغتيالات نفذت العديد من الجرائم الإرهابية خلال الأسابيع... 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T20:37+0000

2023-07-13T20:37+0000

2023-07-13T20:37+0000

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ويتوزع مسرح العمليات على امتداد السهول الجنوبية والجنوبية الغربية لمدينة "طفس"، مرورا بـ "اليادودة" وصولاً إلى منطقة (المزيريب) بريف درعا الغربي.وقالت مصادر عسكرية لـ "سبوتنيك" إن "هذه المنطقة تمثل مركز انطلاق وتمركز رئيسي للخلايا المسلحة التي تقوم بعمليات الاغتيالات والاعتداءات المتكررة على المدنيين والعسكريين في المحافظة، والتي كان آخرها يوم 25 حزيران/ يونيو الفائت حيث استشهد 5 عناصر من الشرطة المكلفين بحراسة المراكز الامتحانية في مدينة (طفس)، بإطلاق النار عليهم مباشرة قرب دوار الجمل على طريق المزيريب في ريف درعا الغربي".وقال مصدر عسكري لمراسل وكالة "سبوتنيك" في أثناء مواكبته للعملية: "نفذت إحدى الوحدات العسكرية عمليةَ مداهمة لإحدى المقرات التي يتحصن بها عناصر لخلايا مسلحة يتبعون لتنظيم "داعش (الإرهابي المحظور في روسيا ودوليا)".وكشف المصدر عن أن "العملية أسفرت أيضا عن تحييد متزعم مجموعة أخرى، ويدعى فراس الرويس"، مشيرا إلى أن "باقي أفراد المجموعة كانوا تحت مرمى الوسائط النارية للجيش السوري، إلا أن تحركاً مفاجأ لاحدى العائلات المدنية على محور العملية اضطر وحدات الجيش على إيقاف التمهيد الناري حفاظاً على حياتهم، الأمر الذي استغلة باقي أفراد الخلية ليلوذوا بالفرار".أجانب بارزون في "داعش"وقالت مصادر محلية في طفس لمراسل "سبوتنيك" في درعا إن الوجهاء إلى الآن لم يتمكنوا من انتزاع قبول متزعمي المجموعات المسلحة بالخروج من المدية، مع استمرارهم بتدشيم المنطقة التي يتحصنون فيها بالحي الغربي من المدينة.وأشار مراسل "سبوتنيك" إلى أن "الوحدات العسكرية لا تزال تستمهل عملياتها ريثما ينتهي وجهاء المدينة من محاولاتهم بالضغط على قادة هذه الخلايا للخروج والابتعاد عن عنها".وأبدت المصادر العسكرية عدم تفاؤلها بنجاح المفاوضات مع المسلحين المتحصنين في الحي الغربي، مشيرة إلى أن المجموعات المسلحة الموجودة في مدينة طفس تتبع لتنظيم "داعش" وتضم متزعمين بارزين في التنظيم وقسم كبير منهم من الغرباء عن سوريا والمنطقة.3 خيارات: الاستسلام، الشمال، أو الموتوحول مآلات العملية واحتمالات التصعيد، تتابع المصادر العسكرية حديثها لـ "سبوتنيك": قادة المجموعات المسلحة أمام ثلاثة خيارات لا رابع لها، وتتجسد هذه الخيارات أما بتسليم مسلحي هذه المجموعات أنفسهم لوحدات الجيش والقوى الأمنية ومحاكمتهم وفقا للأنظمة والقوانين المرعية".وأعادت المصادر العسكرية تأكيدها أن "وحدات الجيش على أهبة الاستعداد لتنفيذ مهامها في تحقيق الأمن والاستقرار وتخليص المنطقة من كل أشكال الفوضى والإرهاب".عملية دقيقة دون تعطيل لحياة المدنيينوعاين مراسل "سبوتنيك" منطقة العمليات، مشيرا إلى أن صور الحياة مستمرة برغم كل التحركات التي تجري فيها، مؤكدا استمرار عمل المزارعين في حقولهم ضمن هذه المنطقة التي تعد إحدى السلال الغذائية الرئيسية للعاصمة السورية والمحافظات الآخرى.وقال المزارع نزار الزعبي لـ"سبوتنيك": نقوم يومياً بجني المحاصيل، انتشار بانتشار الوحدات العسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن عشرات العمال يقومون بجني مواسم الخوخ والدراق والبندورة، ويصدرون محصولهم يوميا إلى الأسواق المحلية، وبشكل أساسي إلى سوق (الهال) المركزي في العاصمة دمشق".فيما أشار العديد من الأهالي والمزراعين خلال لقائهم مع مراسل "سبوتنيك" إلى أنهم يتنقلون بشكل يومي بين بيوتهم وحقولهم دون أي معوقات، داعين إلى ضرورة الإسراع بإعادة الاستقرار لمدينتهم، وتخليصها من الغرباء الذين يتخذون من المزارع الممتدة بريف درعا الغربي، منطلقا لتنفيذ الاعتداءات على المدنيين والعسكريين.وتمتاز طفس بعمل معظم سكانها في قطاع الزراعة، فيما تتميز تربتها بالخصوبة وقابليتها لزراعة معظم المحاصيل الزراعية وتشتهر بشكل أساسي بزراعة البندورة والرمان.

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