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الخارجية الأمريكية تعلن عن محادثات "صريحة وبناءة" بين بلينكن ومسؤول صيني بارز في اجتماع "آسيان"
الخارجية الأمريكية تعلن عن محادثات "صريحة وبناءة" بين بلينكن ومسؤول صيني بارز في اجتماع "آسيان"
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزيرها أنتوني بلينكن، أجرى محادثات "صريحة وبناءة" مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T14:16+0000
2023-07-13T14:17+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى أن اللقاء تم على هامش اجتماع وزراء خارجية "آسيان"، المنعقد في جاكرتا.وقال المتحدث: "أجرى الوزير بلينكن ووانغ يي مناقشات صريحة وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك المجالات الخلافية ومجالات التعاون المحتملة".وتابع أن "بلينكن شدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها، أن "اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، يأتي في إطار جهود إدارة بايدن المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين، وإدارة المنافسة بمسؤولية".وتابع ماثيو ميلر أن كلًا من بلينكن ووانغ يي اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
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الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الخارجية الأمريكية تعلن عن محادثات "صريحة وبناءة" بين بلينكن ومسؤول صيني بارز في اجتماع "آسيان"

14:16 GMT 13.07.2023 (تم التحديث: 14:17 GMT 13.07.2023)
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKIوزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين
© AFP 2023 / KAMIL KRZACZYNSKI
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن وزيرها أنتوني بلينكن، أجرى محادثات "صريحة وبناءة" مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، وانغ يي، بشأن مجموعة من القضايا الثنائية، بما في ذلك مضيق تايوان.
واشنطن - سبوتنيك. وأشار المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إلى أن اللقاء تم على هامش اجتماع وزراء خارجية "آسيان"، المنعقد في جاكرتا.
وقال المتحدث: "أجرى الوزير بلينكن ووانغ يي مناقشات صريحة وبناءة حول مجموعة من القضايا الثنائية والإقليمية والعالمية، بما في ذلك المجالات الخلافية ومجالات التعاون المحتملة".
وتابع أن "بلينكن شدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".
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وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها، أن "اجتماع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني وانغ يي، يأتي في إطار جهود إدارة بايدن المستمرة للحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع بكين، وإدارة المنافسة بمسؤولية".
وتابع ماثيو ميلر أن كلًا من بلينكن ووانغ يي اتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة، خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
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