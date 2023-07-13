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Подготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230713/الخارجية-الروسية-لا-مؤشرات-لانضمام-الدول-الأفريقية-لعقوبات-الغرب-ضدنا-1079014485.html
الخارجية الروسية: لا مؤشرات لانضمام الدول الأفريقية لعقوبات الغرب ضدنا
الخارجية الروسية: لا مؤشرات لانضمام الدول الأفريقية لعقوبات الغرب ضدنا
أكد أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية"، اليوم الخميس، أن روسيا لا ترى أي مؤشرات تشير إلى... 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T04:05+0000
2023-07-13T04:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوزيروف في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" أنه حتى الآن لم تنضم أي دولة أفريقية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وأنهم لا يرى أي مؤشرات على احتمال انضمامهم لهذه العقوبات.وأشار أوزيروف إلى أن الدول الأفريقية تظهر استعدادًا ورغبةً وإرادة سياسية للتعاون مع روسيا وتوسيعه، وليس فقط للمضي قدمًا في التعاون الحالي.وتزايدت ضغوط العقوبات من الغرب على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، ولكن تلك العقوبات أثرت بشكل قاسٍ على الدول التي فرضتها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.وأكد الرئيس بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى يتبعها الغرب، وأن العقوبات تسببت في ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.وشدد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب هو تفاقم المعاناة للملايين من الناس، وأن روسيا قادرة على التصدي وحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب.
https://sputnikarabic.ae/20220624/تقارير-الدول-الأفريقية-تزيد-وارداتها-النفطية-من-روسيا-وسط-العقوبات-الغربية--1064130367.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: لا مؤشرات لانضمام الدول الأفريقية لعقوبات الغرب ضدنا

04:05 GMT 13.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMANبناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
© Sputnik . WASIM SULIMAN
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أكد أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة بوزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الإفريقية"، اليوم الخميس، أن روسيا لا ترى أي مؤشرات تشير إلى أن الدول الأفريقية قد تنضم إلى عقوبات الغرب ضدها.
موسكو - سبوتنيك. وأوضح أوزيروف في تصريحاته لوكالة "سبوتنيك" أنه حتى الآن لم تنضم أي دولة أفريقية إلى العقوبات المفروضة على روسيا، وأنهم لا يرى أي مؤشرات على احتمال انضمامهم لهذه العقوبات.
النفط، الغاز، الروسي، شركة غازبروم - سبوتنيك عربي, 1920, 24.06.2022
تقارير: الدول الأفريقية تزيد وارداتها النفطية من روسيا وسط العقوبات الغربية
24 يونيو 2022, 01:30 GMT
وأشار أوزيروف إلى أن الدول الأفريقية تظهر استعدادًا ورغبةً وإرادة سياسية للتعاون مع روسيا وتوسيعه، وليس فقط للمضي قدمًا في التعاون الحالي.
وتزايدت ضغوط العقوبات من الغرب على روسيا بسبب الأحداث في أوكرانيا، ولكن تلك العقوبات أثرت بشكل قاسٍ على الدول التي فرضتها، حيث أدت إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى يتبعها الغرب، وأن العقوبات تسببت في ضربة قوية للاقتصاد العالمي بأسره.
وشدد بوتين أن الهدف الرئيس للغرب هو تفاقم المعاناة للملايين من الناس، وأن روسيا قادرة على التصدي وحل جميع المشاكل التي يخلقها الغرب.
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