https://sputnikarabic.ae/20230713/الخدمة-السرية-الأمريكية-تغلق-التحقيق-بشأن-العثور-على-كوكايين-في-البيت-الأبيض-لعدم-وجود-أدلة-مادية-1079046840.html

الخدمة السرية الأمريكية تغلق التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض "لعدم وجود أدلة مادية"

الخدمة السرية الأمريكية تغلق التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض "لعدم وجود أدلة مادية"

أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاطه التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، وذلك بسبب "نقص الأدلة المادية حوله". 13.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-13T15:51+0000

2023-07-13T15:51+0000

2023-07-13T15:51+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/0c/1073402228_0:151:3072:1879_1920x0_80_0_0_d527e69f366709a5e060fa8baaaec297.jpg

وأكدت في بيان رسمي، أنه "من دون دليل مادي، لن يكون التحقيق قادرا على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز، حيث تم اكتشاف الكوكايين".وأضاف: "في الوقت الحالي، تم إغلاق تحقيق الخدمة السرية، بسبب عدم وجود أدلة مادية".وأوضح بيان جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أنه "في حين أكدت نتائج المختبر في وقت سابق أن المادة التي تم العثور عليها كانت كوكايين، لم يكن جهاز الخدمة السرية قادرا على مقارنة الأدلة ضد مجموعة الأفراد المعروفة، لأن النتائج المختبرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم تجد أي بصمات أو حمض نووي كامن على عبوة الكوكايين".وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، تم العثور على مادة مسحوقية بيضاء في البيت الأبيض، ما أدى إلى إخلاء قصير للمبنى، وكشفت الاختبارات الأولية أن المادة هي الكوكايين.وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم العثور على المادة في منطقة شديدة الإقبال من جانب ضيوف وموظفي البيت الأبيض.وذكرت وسائل إعلام أن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تورط في العديد من فضائح المخدرات والفساد، كان في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على مادة المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الكوكايين الذي تم العثور عليه "لا يمكن إلا أن يكون مخصصا للرئيس الحالي أو نجله".

https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-إذا-كان-الكوكايين-يتعلق-بشخص-من-البيت-الأبيض-فسنتخذ-العواقب-المناسبة-1078840686.html

https://sputnikarabic.ae/20230706/نائب-رئيس-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-الكوكايين-الموجود-في-البيت-الأبيض-معد-لـطفل-كييف-1078776766.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن