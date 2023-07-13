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https://sputnikarabic.ae/20230713/الخدمة-السرية-الأمريكية-تغلق-التحقيق-بشأن-العثور-على-كوكايين-في-البيت-الأبيض-لعدم-وجود-أدلة-مادية-1079046840.html
الخدمة السرية الأمريكية تغلق التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض "لعدم وجود أدلة مادية"
الخدمة السرية الأمريكية تغلق التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض "لعدم وجود أدلة مادية"
أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاطه التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، وذلك بسبب "نقص الأدلة المادية حوله". 13.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-13T15:51+0000
2023-07-13T15:51+0000
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وأكدت في بيان رسمي، أنه "من دون دليل مادي، لن يكون التحقيق قادرا على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز، حيث تم اكتشاف الكوكايين".وأضاف: "في الوقت الحالي، تم إغلاق تحقيق الخدمة السرية، بسبب عدم وجود أدلة مادية".وأوضح بيان جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أنه "في حين أكدت نتائج المختبر في وقت سابق أن المادة التي تم العثور عليها كانت كوكايين، لم يكن جهاز الخدمة السرية قادرا على مقارنة الأدلة ضد مجموعة الأفراد المعروفة، لأن النتائج المختبرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم تجد أي بصمات أو حمض نووي كامن على عبوة الكوكايين".وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، تم العثور على مادة مسحوقية بيضاء في البيت الأبيض، ما أدى إلى إخلاء قصير للمبنى، وكشفت الاختبارات الأولية أن المادة هي الكوكايين.وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم العثور على المادة في منطقة شديدة الإقبال من جانب ضيوف وموظفي البيت الأبيض.وذكرت وسائل إعلام أن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تورط في العديد من فضائح المخدرات والفساد، كان في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على مادة المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الكوكايين الذي تم العثور عليه "لا يمكن إلا أن يكون مخصصا للرئيس الحالي أو نجله".
https://sputnikarabic.ae/20230707/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-إذا-كان-الكوكايين-يتعلق-بشخص-من-البيت-الأبيض-فسنتخذ-العواقب-المناسبة-1078840686.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, جو بايدن

الخدمة السرية الأمريكية تغلق التحقيق بشأن العثور على كوكايين في البيت الأبيض "لعدم وجود أدلة مادية"

15:51 GMT 13.07.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالبيت الأبيض 7 فبراير 2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2023
البيت الأبيض 7 فبراير 2023
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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أعلن جهاز الخدمة السرية الأمريكية، اليوم الخميس، عن إسقاطه التحقيق بشأن الكوكايين، الذي تم العثور عليه في البيت الأبيض، وذلك بسبب "نقص الأدلة المادية حوله".
وأكدت في بيان رسمي، أنه "من دون دليل مادي، لن يكون التحقيق قادرا على تمييز شخص مهم من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الدهليز، حيث تم اكتشاف الكوكايين".
وأضاف: "في الوقت الحالي، تم إغلاق تحقيق الخدمة السرية، بسبب عدم وجود أدلة مادية".
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وأوضح بيان جهاز الخدمة السرية الأمريكية، أنه "في حين أكدت نتائج المختبر في وقت سابق أن المادة التي تم العثور عليها كانت كوكايين، لم يكن جهاز الخدمة السرية قادرا على مقارنة الأدلة ضد مجموعة الأفراد المعروفة، لأن النتائج المختبرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي لم تجد أي بصمات أو حمض نووي كامن على عبوة الكوكايين".
وفي 2 يوليو/ تموز الجاري، تم العثور على مادة مسحوقية بيضاء في البيت الأبيض، ما أدى إلى إخلاء قصير للمبنى، وكشفت الاختبارات الأولية أن المادة هي الكوكايين.
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مجلس الأمن القومي الروسي: الكوكايين الموجود في البيت الأبيض معد لـ"طفل كييف"
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وذكرت وسائل الإعلام، أنه تم العثور على المادة في منطقة شديدة الإقبال من جانب ضيوف وموظفي البيت الأبيض.
وذكرت وسائل إعلام أن هانتر، نجل الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الذي تورط في العديد من فضائح المخدرات والفساد، كان في البيت الأبيض قبل وقت قصير من العثور على مادة المسحوق الأبيض في الجناح الغربي.
وقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن الكوكايين الذي تم العثور عليه "لا يمكن إلا أن يكون مخصصا للرئيس الحالي أو نجله".
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